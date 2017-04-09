Samanyolu Haber /Gündem / İşte 'kontrollü darbe'nin ispatı olan fotoğraf... /09 Nisan 2017 13:43

İşte 'kontrollü darbe'nin ispatı olan fotoğraf...

Tayyip Erdoğan 24 TV ve 360 TV'nin ortak canlı yayınında soruları cevapladı. Erdoğan, torununa Kur'an-ı Kerim öğretirken çekilen fotoğrafının 15 Temmuz gecesine ait olduğunu söyledi.

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, katıldığı 24 TV, 360 TV ve Alem FM ortak canlı yayınında, torununa Kur'an-ı Kerim öğretirken çekilen fotoğrafın sorulması üzerine oldukça çarpıcı bir açıklama yaptı. 

Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın büyük çocuğu (Ahmet Akif Albayrak) ile o fotoğrafın 15 Temmuz gecesi Marmaris'te çekildiğini söyledi.

Erdoğan'ın itirafı "kontrollü darbe" söylemini destekler mahiyette. Zira, öğleden sonra ya da akşamüstü darbe girişimini "enişte"nin telefonuyla öğrenen Erdoğan, herşeyin kontrol altında olmasının rahatlığı ile gece vakti torunuyla bu pozu vermiş.

Fotoğraftaki ayrıntılarla ilgili soru işaretleri ise sosyal medyanın gündeminde...

En önemli soru; "Erdoğan'ın kütüphanesini tatil yaptığı otele taşıyıp taşımadığı"

Ya da kalınan yerin otel değil de bir ev olduğu şüphesi kuvvetlendi. 

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