İşte 'kontrollü darbe'nin ispatı olan fotoğraf...

Erdoğan, katıldığı 24 TV, 360 TV ve Alem FM ortak canlı yayınında, torununa Kur'an-ı Kerim öğretirken çekilen fotoğrafın sorulması üzerine oldukça çarpıcı bir açıklama yaptı.





Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın büyük çocuğu (Ahmet Akif Albayrak) ile o fotoğrafın 15 Temmuz gecesi Marmaris'te çekildiğini söyledi.





Erdoğan'ın itirafı "kontrollü darbe" söylemini destekler mahiyette. Zira, öğleden sonra ya da akşamüstü darbe girişimini "enişte"nin telefonuyla öğrenen Erdoğan, herşeyin kontrol altında olmasının rahatlığı ile gece vakti torunuyla bu pozu vermiş.





Fotoğraftaki ayrıntılarla ilgili soru işaretleri ise sosyal medyanın gündeminde...





En önemli soru; "Erdoğan'ın kütüphanesini tatil yaptığı otele taşıyıp taşımadığı"





Ya da kalınan yerin otel değil de bir ev olduğu şüphesi kuvvetlendi.



