WhatsApp'ta yeni hata





Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki bu sorun, engellediği kişilerden mesaj aldığını söyleyen kullanıcılar sayesinde gün yüzüne çıktı.









İlk olarak WABetaInfo'nun keşfedip paylaştığı sorunun sunucu tarafında olabileceği söyleniyor. Ottaya çıkan bu hatayla birlikte, WhatsApp'taki engelleme işlevinin etkisiz hale getirilebildiği ortaya çıktı.

WhatsApp'tan ise ortaya çıkan bu yeni sorunu çözecek bir öneri henüz gelmedi. Yine de birçok kullanıcı, kişinin engelini kaldırıp tekrar engellemenin kısıtlamayı yeniden yürürlüğe koyduğunu söylüyor.





WhatsApp, sorundan haberdar olduğunu ve onarım üzerinde çalıştığını söyledi ancak onarım için herhangi bir tarih vermedi.