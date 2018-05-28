Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da 'Diktatör Erdoğanlı derginin ' afişi gerginliği /28 Mayıs 2018 09:58

Fransa'da 'Diktatör Erdoğanlı derginin ' afişi gerginliği

Fransa’nın Avignon semtinde bir grup Türk, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ‘diktatör’ başlığını atan Le Point dergisinin kapak posterini reklam panosundan zorla kaldırdı. Bunun üzerine Belediye Başkanı jandarmalarla gelerek afişleri yeniden astırdı. Jandarmalar afişleri korumaya aldı.

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Fransa’nın en çok okunan dergilerinden Le Point, geçen haftaki sayısında Erdoğan için ‘Diktatör’ başlığını atarak kapakta ‘Daha nereye kadar gidecek?, Fransa’daki ağı, kendisini yüceltmesi, işlediği suçlar..’ ifadesini kullanmıştı.


 
Euronews’in haberine göre, Avignon kentinde yaşayan Türk gençleri, derginin son sayısının tanıtım afişinin şehir merkezinde sergilenmesine tepki gösterdi. Le Point dergisinin afişini görevliye zorla kaldırtan söz konusu grup, daha sonra derginin tanıtım afişlerinin reklam panosuna Erdoğan’ın fotoğrafını asmıştı.

Olayın gerçekleştiği Pontet kentinin Belediye Başkanı Joris Hébrard, yaşanan olayları “kabul edilemez” olarak nitelendirerek savcılıktan soruşturma açılmasını ve “sorumluların belirlenip kovulmasını” istedi.



Afişin yeniden asılması tansiyonu daha artırdı, tekrar olay yerine gelen Türkler bu sefer söz konusu afişe dokunmadılar fakat panoya yakın bir yere ‘yalan haber’ afişi astı.

Gazete bayisi etrafında çok sayıda Türk dergiyi protesto etmeye devam ederken, jandarma görevlileri uzun süre bayi etrafında nöbet tuttu, akşam saatlerinde ise bölgeden ayrılarak görevi devriye gezen görevlilere devretti.

Yaşanan bu olaylar Fransa gündeminde de geniş yer buldu. Dergiye gösterilen tepkiler sonrası ülkede “ifade özgürlüğü” tartışmaları başladı. Sosyal medya ve basında Le Point’nın haber dili ve taraflı yayını eleştirilirken, bir kesim de derginin yayınının ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini belirtti.
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