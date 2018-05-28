Samanyolu Haber /Gündem / Atatürkçü Düşünce Derneği'ne soruşturma açıldı.... /28 Mayıs 2018 10:09

Atatürkçü Düşünce Derneği'ne soruşturma açıldı....

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) sosyal medya hesabından 27 Mayıs konulu bir paylaşım yapmasıyla ilgili soruşturma başlatacaklarını söyledi.

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ADD'nin 27 Mayıs'ta yapılanları öven bir afişi kendi resmi twitter hesabından paylaştıklarını öğrendiklerini belirten Soylu, ‘'Tabii şimdi teyit edemedim. Ben de yaklaşık bir saat önce muttali oldum. Bu hakikaten resmi bir twitter hesabı mıdır? Arkadaşlara onu araştırmaları talimatını verdim. Hem Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacağız hem de dernekler masası olarak hemen soruşturma başlatacağız" dedi.

GEREKLİ SORUŞTURMAYI BAŞLATIYORUZ'
Bunun milletin iradesine hakaret olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu Adnan Menderes'e karşı sevgi besleyenleri de ve bu milletin kendi seçtiği adama karşı bağlılık besleyenleri de ifade etmek isterim ki küçük düşürmektir. Ve bundan sonrası için antidemokratik bir çağrıdır. Çok net söylüyorum. Kendi zihinleriyle ve kendi zekalarıyla, akıllarıyla beraber antidemokratik çağrı yapıyorlar. Bunun karşılıksız kalması mümkün değildir. Ve bu seviyesizliktir, bu millete inançsızlıktır, demokrasiye olan sadakatsizliktir ve millete olan güvensizliktir. Ama işin hukuki boyutu var. Hukuki boyutuyla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar hem de işin hukuki boyutunda biz İçişleri Bakanlığı olarak gerekli soruşturmayı başlatıyoruz." diye konuştu.

'ORDUNUN ARKASINDAN MİLLETİN DESTEĞİ VARDI'

Soylu'nun soruşturma açılacağını açıkladığı söz konusu ADD paylaşımında ise "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı" ifadeleri yer alıyor.


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