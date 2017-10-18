WhatsApp'a bir yeni özellik daha geldi

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarının karşısına kullanışlı yepyeni bir özellikle daha çıktı. Mevcut Konum adındaki bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları anlık konumlarını arkadaşları ile paylaşabilecek.





Bildiğiniz gibi bu özelliği sosyal medya devi Facebook mayıs ayında bir diğer platformu Messenger’da devreye almıştı. Özelliklerini bir bir diğer uygulamalarına da ekleyen Facebook, söz konusu özelliği WhatsApp’a da eklemeye karar verdi.





Bu özellik listenizdeki kişilere verdiğiniz izinler doğrultusunda anlık konumunuzu paylaşmanızı sağlıyor. Arkadaşlarınızla buluşurken veya grup organizasyonlarında bir araya gelirken oldukça işe yarayacak bu özellik birçok şirket tarafından da kullanılması muhtemel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.





Konumuzu anlık paylaşmanızı sağlayan bu özellik bakıldığında kullanıcıları tedirgin etse de, platformun sağladığı uçtan uca şifreleme sistemi kişilerin konum güvenliğini üst seviyelere çıkarıyor. Belirtilen özellik, mevcut konumunuzu kimlerle, ne kadar süreyle paylaşacağınızı kontrol etmenize olanak sağlıyor. Ayrıca kullanıcı şayet isterse söz konusu paylaşımını anında kapatabiliyor.





Bu özelliği kullanmak için ise bir kişiyle veya grupla sohbet açmanız gerekiyor. Ardından “Ekle” düğmesindeki “Konum”un altında yer alan “Mevcut Konumu Paylaş” adımlarını takip etmeniz gerekiyor. Sonrasında ise paylaşım süresini seçerek konumunuzu göndermeniz gerekiyor.





Bu işlem tamamlandıktan sonra paylaştığınız kişi konumunuzu anlık olarak haritada görmeye başlayacak. Şayet konumunuzu gruba yollarsanız bu seferde grubun üyeler anlık konumunuzu harita üzerinden görmeye başlayacak.





WhatsApp’ın kullanıcılarına sunduğu bu özelliği kullanabilmek için kullanıcıların her hangi bir güncelleme yapması gerekmiyor.