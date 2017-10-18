Ağır hasta tedavi için tahliye edilmiyor...

Mehmet Öztürk.. Şanlıurfa'da eğitimci... Binlerce çocuğun okuyabilmesi için Şanlıurfa'nın her yerinde okuma salonları açılması için çalıştı. AKP'li bir çok Bakan'ın milletvekilinin açılışına katıldığı o salonlar kapatıldı ve Mehmet Öztürk cezaevine atıldı.. Mehmet Öztürk ciddi bir Hepatit B hastası. Elazığ 1 Nolu Kapalı Cezaevinde 1 yıldır tutuklu bulunan Öztürk son 3 aydır tek kişilik hücrede tutuluyor..





Hastalığı siroza çevrilme riski taşıyor. Oğlu sosyal medyadan babasının durumunu anlatıp tahliyesini talep etti..

















