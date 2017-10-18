Samanyolu Haber /Gündem / Ağır hasta tedavi için tahliye edilmiyor... /18 Ekim 2017 16:06

Ağır hasta tedavi için tahliye edilmiyor...

Türkiye'de soykırım operasyonlarında binlerce hamile kadın hasta ve yaşlı çocuk cezaevine atıldı.. Çoğu haklarındaki suçlamalardan habersiz bu kişiler için cezaevleri tam bir işkence haneye döüşmüş durumda Bu hasta tutuklulardan biri da Elazığ 1 Nolu Kapalı Cezaevinde tutulan Mehmet Öztürk

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Mehmet Öztürk.. Şanlıurfa'da eğitimci... Binlerce çocuğun okuyabilmesi için Şanlıurfa'nın her yerinde okuma salonları açılması için çalıştı. AKP'li bir çok Bakan'ın milletvekilinin açılışına katıldığı o salonlar kapatıldı ve Mehmet Öztürk cezaevine atıldı.. Mehmet Öztürk ciddi bir Hepatit B hastası. Elazığ 1 Nolu Kapalı Cezaevinde 1 yıldır tutuklu bulunan Öztürk  son 3 aydır tek kişilik hücrede tutuluyor.. 

Hastalığı siroza çevrilme riski taşıyor. Oğlu sosyal medyadan babasının durumunu anlatıp tahliyesini talep etti.. 




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