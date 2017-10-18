Samanyolu Haber /Dünya / Kaddafi'nin oğlu, siyasete geri dönüyor /18 Ekim 2017 17:06

Kaddafi'nin oğlu, siyasete geri dönüyor

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam Kaddafi, Libya'yı kurtarmak için siyasete geri dönme kararı aldı.

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Kaddafi ailesinin avukatı Halid el Zaidi, "Libya'daki mevcut durum, diyalog eksikliği ve gidişata yönelik yanlış anlamalar, Seyfulislam Kaddafi'nin siyasete geri dönmesini ve ülkedeki taraflar arasında siyasi çözüm bulmaya çalışmasını gerekli kılıyor" dedi.
'OĞUL KADDAFİ ÜLKEDEN HİÇ AYRILMADI'

Oğul Kaddafi'nin ülkeyi terk ettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Zaidi, Kaddafi'nin ülkedeki liderlerle, farklı kabilelerin temsilcileriyle iletişim halinde olduğunu ve devam eden kriz için siyasi çözüm bulmaya çalıştığını vurguladı.

'KADDAFİ'NİN ÇABALARI, TUNUS'TAKİ MÜZAKERELERDEN FARKLI'

Kaddafi'nin çabalarının, Tunus'ta tarafların birbirleriyle anlaşmalar yaptığı ve Libya halkını korumak yerine kendi çıkarlarını savunduğu müzakerelerden farklı olduğunu ve ülkede istikrar sağlamayı hedeflediğini de belirten Zaidi, Libya halkının Tunus'taki müzakerelerden bir beklentisi olmadığının altını çizdi.


'KADDAFİ, LİBYALILARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN TEK UMUDU DURUMUNDA'
Zaidi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Libyalıların tamamı silah sahibi ve tüm kabilelerin sağlam silah rezervleri var. Seyfulislam, sıradan Libyalıların terörle mücadele etme ve ülkede istikrarı sağlama çabalarına güveniyor. Kabilelerin çoğu, Kaddafi'nin harekete geçmesini bekliyor. Halkın büyük bölümü için tek umut oğul Kaddafi."
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