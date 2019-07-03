Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü /03 Temmuz 2019 21:28

WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

Dijital dünyanın devleri Instagram, Facebook ve Whatsapp'ın çöktü,, çok sayıda kullanıcının hesaplarında herhangi bir işlem yapamadı.

SHABER3.COM

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'a erişmekte zorluk yaşadığını aktardı.Sosyal ağ Instagram’a dünya genelinde yaşanan bir sorun nedeniyle erişim sıkıntısı yaşanıyor. Instagram kullanıcıları, platformdaki yeni paylaşımlara erişim konusunda sorun yaşarken, “akış yenilemedi” ve “içerik yüklenemedi” uyarılarıyla karşılaştı.

Türkiye saati ile bugün 16:00 itibariyle başlanan sorun henüz tam olarak giderilemezken, kullanıcıların karşılaştığı sorun Instagram ile de sınırlı kalmadı. Facebook’un bünyesindeki Instagram’da yaşanan erişim sorunlarıyla ilgili şikayetler eş zamanlı olarak Facebook ve WhatsApp için de gelmeye başladı.

Instagram’da olduğu gibi Facebook ve WhatsApp’ta da görseller yüklenemezken, kullanıcılar bu platformlar üzerinden paylaşılan fotoğrafların yüklenmesinde ve görüntülenmesinde uyarı mesajlarıyla karşılaşıyor.

Bakanlıktan da açıklama geldi

Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunları yaşanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuyla ilgili, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklamasını yaptı.

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a birçok Avrupa ülkesinden erişim sağlanamadı.

Birçok ülke etkilendi

Avrupa'dan çoğu vatandaşın hizmetlere erişilemediği ifade edilirken birçok ülkenin problemden etkilendiği aktarıldı. Almanya, İtalya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'da çoğu kişinin uygulamalara erişemediği belirtildi. Söz konusu erişim problemlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'de de sorun var

Türkiye'de kullanıcılar, Instagram'da hikayeler bölümüne erişemezken paylaşılan fotoğraflar da görüntülenemiyor.

Bakanlıktan açıklama

Erişim sorununa yönelik açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklamasında bulundu.

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