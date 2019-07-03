WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'a erişmekte zorluk yaşadığını aktardı.Sosyal ağ Instagram’a dünya genelinde yaşanan bir sorun nedeniyle erişim sıkıntısı yaşanıyor. Instagram kullanıcıları, platformdaki yeni paylaşımlara erişim konusunda sorun yaşarken, “akış yenilemedi” ve “içerik yüklenemedi” uyarılarıyla karşılaştı.





Türkiye saati ile bugün 16:00 itibariyle başlanan sorun henüz tam olarak giderilemezken, kullanıcıların karşılaştığı sorun Instagram ile de sınırlı kalmadı. Facebook’un bünyesindeki Instagram’da yaşanan erişim sorunlarıyla ilgili şikayetler eş zamanlı olarak Facebook ve WhatsApp için de gelmeye başladı.





Instagram’da olduğu gibi Facebook ve WhatsApp’ta da görseller yüklenemezken, kullanıcılar bu platformlar üzerinden paylaşılan fotoğrafların yüklenmesinde ve görüntülenmesinde uyarı mesajlarıyla karşılaşıyor.





Bakanlıktan da açıklama geldi