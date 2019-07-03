Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşıyor

Comolli, Fransız kulübünü 4.5 milyon euroya ikna ederek Gustavo transferine resmiyet kazandırmaya çalışacak. FFP kriterleri yüzünden UEFA’nın kıskacında olan Marsilya’nın 5 milyon euroluk bir rakama Sambacı’yı Fener’e vermeyi kabul edeceği ifade ediliyor.







Fenerbahçe'nin o bölge için görüştüğü bir diğer oyunculardan olan Ljubomir Fejsa konusunda da Benfica ile bonservis konusu henüz aşılabilmiş durumda değil.





Orta saha için bir diğer aday olan Mahmut Tekdemir'in önümüzdeki sezon Sarı-Lacivertli formayı giymesi ise işten bile değil. Sarı-Lacivertli ekip Başakşehir ile bonservis sorununu çözdüğü anda bu transferi bitirecek.





Her ne kadar Turuncu-Lacivertliler oyuncuyu bırakmak istemese de oyuncunun isteği doğrultusunda bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. 2 milyon Euro civarında rakamlarla bonservis konusunun çözülmesi beklenirken, Emre de bu transferde önemli bir rol oynayacak.





Habertürk'ün aktardığına göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad’a transfer olan Galatasaray’ın eski yıldızı Garry Rodrigues’i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere.





Fenerbahçe'de ayrıca Elif Elmas'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken teknik direktör Ersun Yanal'ın onayıyla Zajc ve Jailson'a teklifler gelmesi halinde bu teklifler değerlendirilmeye alınacak.