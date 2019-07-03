Rusya'nın çekilme kararı resmileşti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.
ABD geçen Şubat ayında anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı. Putin bunun üzerine Rusya'nın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini askıya alan kararnameyi imzalamıştı. Putin'in bugün imzaladığı yasa tasarısıyla Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi resmileşti.
INF Anlaşması 1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı.
Anlaşma karadan havaya atılabilen, 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.