Samanyolu Haber /Gündem / MHP'de değerli ne varsa "ihraç" edilir /09 Temmuz 2017 16:25

MHP'de değerli ne varsa "ihraç" edilir

Yarbay Mehmet Alkan'dan MHP ve Bahçeliye imalı tepki

SHABER3.COM



Devlet Bahçeli, başta Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Atila Kaya olmak üzere partide kritik rolü ve görevi olan isimleri ihraç etmişti.

Bahçeli'nin Ülkücü kıyımı Isparta'da da devam etti...

Devlet Bahçeli, kendisine muhalif olan ve MHP Isparta İl Başkanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunan 15 kişinin ihracı için il disiplin kurulu aracılığıyla soruşturma başlattı.

YARBAY ALKAN'DAN TEPKİ

Ülkücü camia, Bahçeli'nin ihraç politikalarına büyük tepki gösterirken; Şırnak’ta kardeşini şehit veren, cenaze törenindeki isyanıyla günlerce konuşulan ve ardından ordudaki görevinden ihraç edilen Yarbay Mehmet Alkan'dan da imalı bir tepki geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yarbay Alkan, "Değerli olan para eden ihraç edilir. İhracattan geri kalan değersizler zamanı geldiğinde iç piyasaya ucuz yollu sürülür" ifadelerini kullandı.

İşte Yarbay Mehmet Alkan'ın paylaşımı:


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