Samanyolu Haber /Dünya / Washıngton Post: CIA, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Prens Selman'ın verdiği bilgisine ulaştı /17 Kasım 2018 02:50

Washıngton Post: CIA, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Prens Selman'ın verdiği bilgisine ulaştı

ABD Merkezi haber alma teşkilatı CIA'in, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edildi

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Washington Post'ta yer alan habere göre; CIA'in, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı öne sürüldü. Washington Post, CIA'nın bu bilgiye Veliaht Prens'in kardeşi Halid ile yaptığı telefon konuşmasından ve konuyu yakın kaynaklardan ulaştığı bilgisini ekledi. 
Üst düzey CIA yetkililerine dayandırılan habere göre; Kaşıkçı cinayetindeki bu bağlantı, Trump yönetiminin önemli müttefiki Suudi Arabistan ile ilişkilerini zora sokacak.


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