Milli Güreşçi Buse Tosun altın madalyayla dönüyor

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun, İtalyan Enrica Rinaldi'yi 7-0'la yenerek çeyrek final, Hindistan'dan Naina Naina'yı sayı tuşuyla (12-0) geçerek yarı final, Kazak Zhamila Bakbergenova'yu da tuş ederek finale yükseldi.







Final mücadelesinde de Rumen rakibi Alexandra Nicoleta Anghel'e adeta minderi dar eden Tosun 10-0'lık ezici bir üstünlükle dünya şampiyonluğuna ulaştı.







Kadın güreş milli takımı şampiyonayı bir altın ve bir gümüş madalyayla noktaladı.