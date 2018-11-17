Samanyolu Haber /Spor / Milli Güreşçi Buse Tosun altın madalyayla dönüyor /17 Kasım 2018 02:40

Milli Güreşçi Buse Tosun altın madalyayla dönüyor

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun, Rumen rakibi Alexandra Nicoleta Anghel'i 10-0 yenerek altın madalya kazandı.

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun, İtalyan Enrica Rinaldi'yi 7-0'la yenerek çeyrek final, Hindistan'dan Naina Naina'yı sayı tuşuyla (12-0) geçerek yarı final, Kazak Zhamila Bakbergenova'yu da tuş ederek finale yükseldi.

Final mücadelesinde de Rumen rakibi Alexandra Nicoleta Anghel'e adeta minderi dar eden Tosun 10-0'lık ezici bir üstünlükle dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kadın güreş milli takımı şampiyonayı bir altın ve bir gümüş madalyayla noktaladı.
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