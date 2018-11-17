Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan adaylara Acele etmeyin talimatı /17 Kasım 2018 09:41

Kılıçdaroğlu'ndan adaylara Acele etmeyin talimatı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aday adayı olmak isteyenlere 'Biraz bekleyin. Görüşmeler aralık ayına kadar netleşir. Adaylık başvurusu için bu görüşmelerin netleşmesinde fayda var' dediği belirtildi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim için aday olacaklardan İyi Parti’yle olası anlaşmanın netleşmesini beklediği öne sürüldü.

CHP ile İyi Parti, iki partiyi de yanlarına alarak 24 Haziran seçimine ittifak yaparak gitmiş, seçim sonrası ittifak da bitmişti.

Ancak Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 13 Kasım’da görüşmesi, iki partinin Mart 2019’daki yerel seçim için de ittifak yapabileceği yönünde yorumlanmıştı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüştükten sonra genel merkeze aday adayı olmak isteyen bazı sendika temsilcilerini ve kamu görevlilerini çağırdı.

Kılıçdaroğlu'nun aday adayı olmak isteyenlere “Biraz bekleyin. Görüşmeler aralık ayına kadar netleşir. Adaylık başvurusu için bu görüşmelerin netleşmesinde fayda var” dediği belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre kamu görevlilerinin aday adaylığı için en geç 1 Aralık’a kadar görevinden istifa etmesi gerekiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu'ndan adaylara Acele etmeyin talimatı Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:09:42