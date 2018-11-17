Kılıçdaroğlu'ndan adaylara Acele etmeyin talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim için aday olacaklardan İyi Parti’yle olası anlaşmanın netleşmesini beklediği öne sürüldü.





CHP ile İyi Parti, iki partiyi de yanlarına alarak 24 Haziran seçimine ittifak yaparak gitmiş, seçim sonrası ittifak da bitmişti.





Ancak Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 13 Kasım’da görüşmesi, iki partinin Mart 2019’daki yerel seçim için de ittifak yapabileceği yönünde yorumlanmıştı.





Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüştükten sonra genel merkeze aday adayı olmak isteyen bazı sendika temsilcilerini ve kamu görevlilerini çağırdı.





Kılıçdaroğlu'nun aday adayı olmak isteyenlere “Biraz bekleyin. Görüşmeler aralık ayına kadar netleşir. Adaylık başvurusu için bu görüşmelerin netleşmesinde fayda var” dediği belirtildi.





Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre kamu görevlilerinin aday adaylığı için en geç 1 Aralık’a kadar görevinden istifa etmesi gerekiyor.