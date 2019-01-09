Samanyolu Haber /Dünya / Volkswagen elektrikli araçların tedarikçisi oluyor /09 Ocak 2019 01:50

Volkswagen elektrikli araçların tedarikçisi oluyor

Volkswagen, enerji tedarik edecek ve elektrikli arabalar için şarj hizmetleri vermesi için gruba bağlı Elli Group GmbH'yi kurdu

SHABER3.COM

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, enerji tedarik edecek ve elektrikli arabalar için şarj hizmetleri verecek gruba bağlı bir şirket kurduğunu bildirdi.

Volkswagen Grubu tarafından yapılan açıklamada, Elli Group GmbH (İngilizce electric life/elektrik hayat kavramının kısaltması El-li) isimli yeni şirketin Volkswagen’in, sürdürülebilir hareketlilik konusunda lider bir tedarikçi olma stratejik hedefinin bir parçası olduğu belirtildi.

Elli Group GmbH’nin merkezinin Almanya’nın başkenti Berlin’de olacağı belirtilerek, şu anda 100 çalışanı olan şirketin Volkswagen Grubu’nun markaları için enerji ve elektrikli otomobillerin şarjına yönelik ürün ve hizmetler geliştireceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Volkswagen markasının e-hareketlilikten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Ulbrich, yeni şirketin yenilenebilir kaynaklardan ve akıllı şarj çözümlerinden gelen enerjiyi müşterilere sunacağını belirterek, "Bu şekilde, mevcut müşterilerle bağları kuvvetlendirecek ve tamamen yeni müşteri gruplarına erişmek için önemli fırsatlar sunan stratejik ve son derece heyecan verici bir iş alanına giriyoruz." ifadesini kullandı.

Dizel emisyon skandallarıyla uğraşan firma, geçen yıl yaptığı açıklamada elektrikli ve otonom araçlara 2022’ye kadar 40 milyar dolar harcayacağını duyurmuştu.
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