Samanyolu Haber /Gündem / Mossad'a yakın siteden 'Metin Temel'in kovulma' sebebi kulisi /09 Ocak 2019 01:54

Mossad'a yakın siteden 'Metin Temel'in kovulma' sebebi kulisi

Mossad'a yakın DEBKAfile internet sitesi, Metin Temel’in İkinci Ordu Komutanlığı’ndan alınmasına dair dikkat çeken bir kulis haberi yayımladı...

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İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen DEBKAfile, Orgeneral Metin Temel’in İkinci Ordu Komutanlığı’ndan Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na alınmasına dair dikkat çeken bir kulis haberi yayımladı.

Odatv sitesinde yer alan çeviriye göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsmail Metin Temel'i “kovdu.”

Metin Temel’in geri çekilmesinin gerekçesi olarak, Suriye’de anahtar kent konumundaki Menbiç yolunda Türk askerlerini hareket ettirmede yavaş kalmak olarak gösterildi.

Habere göre TSK birlikleri yavaş kalınca Suriye güçleri Menbiç’e Türkiye’den önce girdi ve Türk askerlerinin yolunu engellemiş oldu.
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