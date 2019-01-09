Akşener: İdris Naim Şahin CHP ve İyi Parti'nin çatı adayı olmak istediğini söyledi

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlerde işbirliği görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerin bu hafta sonuna kadar tamamlanması ve işbirliği planlanan tüm seçim bölgelerinin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. İki parti arasındaki görüşmelerde daha önce işbirliği yapılacak iller arasında açıklanmayan Ordu'nun da gündeme geldiği iddia ediliyor. Ordu belediye başkan adaylığı için de eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ismi kulislerde konuşuluyor.







"İDRİS BEY CHP İLE İŞBİRLİĞİ ŞARTI İLE ADAY OLMAK İSTİYOR"





AKP'den istifa ederek ayrılan İdris Naim Şahin, Ordu'dan aday gösterilip gösterilmeyeceği iddialarını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener değerlendirdi.





Akşener, Sputnik'in de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbetinde, bu konudaki sorular üzerine "İdris Bey'i bizim il başkanımız ve Ordu teşkilatımız çok istiyor. Ama yine bildiğim kadarıyla İdris Naim Şahin, CHP ile işbirliği şartı ile aday olmak istiyor. Ama bunlar hep bana söylenenler" dedi.





CHP ile seçim işbirliği yapılan yerler arasında Ordu'nun olmadığını hatırlatan Meral Akşener, "CHP ile yaptığımız işbirliğinde Ordu yok. Ordu şu anda masada değil sonra ne çıkar hiç bilmiyorum. Bizim CHP ile görüşmeyi sürdüren arkadaşlarımız tam yetkili. Gelebilir de masaya ama şu anda İdris Bey'in şartı bu" diye konuştu.



