Samanyolu Haber /Gündem / Vize krizi bitiyor mu? /13 Kasım 2017 14:13

Vize krizi bitiyor mu?

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, bugünden itibaren vize işlemlerinde normale dönüyor. İlk aşamada başvuru yapan 500 kişiye randevu verildi.

SHABER3.COM

6 Kasım'da sınırlı ölçüde başlayan Amerika Birleşik Devletleri'ne vize başvurularında yeni bir gelişme daha yaşandı. Halk TV’den Can Coşkun’un haberine göre; ABD İstanbul Başkonsolosluğu, bugünden itibaren vize işlemlerinde normale dönüyor.

Sarıyer'de bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda bugünden itibaren 500'den fazla kişiye vize randevusu verildiği ortaya çıktı. Bu son gelişmeyle birlikte ABD, 6 Kasım'da başlattığı öğrencilik ve sağlık gerekçesiyle vize verme işlemini genişleterek normale dönüyor. 

Alınan bilgiye göre; bugün mesai saatlerinden itibaren öğrenci olsun olmasın, sağlık problemi aranmaksızın tüm başvurulara vize randevusu verilerek görüşmeler başlatılacak. 

ABD'nin ilk adımda, vize başvurusu yapan 500'den fazla kişiye randevu verdiği ve İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarının bugünden itibaren eski çalışma sistemine dönerek tam mesai yapacakları öğrenildi.

NE OLMUŞTU? 

Yaşanan vize krizinin ardından ABD ile karşılıklı olarak önce vizeler kaldırılmış, ardından öğrencilik ve sağlık gibi özel gerekçelerle başvuru yapanların vize görüşmeleri yapılmıştı. 

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, öğrenciler ile sağlık ve insani nedenlerle aciliyeti olan seyahatler öncelikli olmak üzere Ankara ve İstanbul'da tüm göçmen olmayan vize hizmetlerinin sınırlı ölçüde yeniden açıldığını duyurmuştu.
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