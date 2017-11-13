Samanyolu Haber /Gündem / Gazetecilerin yargılandığı davada hakim avukatları dışarı attı /13 Kasım 2017 14:10

Gazetecilerin yargılandığı davada hakim avukatları dışarı attı

Gazetecilerin yargılandığı ve aralarında Altan kardeşlerle Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 17 sanıklı davanın 3'üncü duruşmasında söz almak isteyen avukatlar duruşmadan çıkarıldı

SHABER3.COM

Davanın 3'üncü duruşmasında esas hakkındaki mütalaadan önce söz almak isteyen avukatlar, duruşma salonundan çıkarıldı. Duruşmaya bir saat içerisinde 3 kez ara verildi.

Tutuklanan gazeteci-yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davanın 3'üncü duruşması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Altan kardeşler tutuklu bulundukları cezaevinde SEGBİS ile duruşmaya katılırken, tutuklu yargılanan Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek ile tutuksuz yargılanan Tibet Murat Sanlıman ise duruşma salonunda hazır bulundu.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yabancı heyetler, RSF ve çok sayıda kişi de duruşmayı izlemek için adliyeye geldi. Duruşmayı izlemek için gelenlerden çoğu duruşma salonuna alınmazken, sarı basın kartı olmayan gazeteciler de duruşma salonuna alınmadı. Saat 10.00'da başlaması gereken duruşma, 45 dakika gecikmeli başladı. 

AVUKATLAR DURUŞMADAN ÇIKARILDI 

Duruşma başladıktan bir kaç dakika sonra Altan kardeşlerin avukatı Ergin Cinmen talep için söz istedi. Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın'ın söz vermemesi üzerine Cinmen, söz almakta ısrar etti. Daha sonra mahkeme başkanı söz almakta ısrar eden Cinmen'i duruşma salonundan çıkardı.  

Avukatların duruma tepki göstermesi üzerine ise mahkeme başkanı bu kez salonu boşalttı.

Verilen aranın ardından duruşma tekrar başladı. Altan kardeşlerin avukatı Figen Çalıkuşu bu defa söz istedi. Mahkeme başkanı avukat Çalıkuşu'nu da salondan attı. Avukat Çalıkuşu, hâkimi reddettiklerini belirtti. Duruşmaya tekrar ara verildi. Aranın ardından başlayan duruşmada bu defa söz almak isteyen avukat Ferhat Çağıl mahkeme başkanı tarafından duruşmadan atılması ile bir kez daha ara verildi.  
 
Duruşmaya öğleden sonraya kadar ara verildi
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