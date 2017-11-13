OHAL Komisyonu'nda karar da yok başkan da

Kurulmasından, çalışmalara başlamasına, üyelerinin belirlenmesinden başvuruların alınmaya başlamasına, başkanının görevden ayırlmasının ardından yeni başkanın belirlenmesine kadar her uygulamasında geciken, hak dağıtımında rötara uğrayan OHAL Komisyonu, incelemeler sırasında yeni bir kriteri daha listesine ekledi. Edinilen bilgiye göre OHAL Komisyonu, savcılıklardan, başvurucunun gerçekten ByLock kullanıp kullanmadığına ilişkin bilgi ve belgeleri istedi. Talep edilen belgeler arasında HTS dökümlerinin de olduğu öğrenildi.





Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 23 Ocak tarihli OHAL KHK’si ile kuruldu. Çalışmalarına kurulduktan 4 ay sonra başlayabilen komisyon ilk başvurularını da 17 Temmuz’da aldı. Çalışmalar sessiz sedasız sürerken, başvuruların tamamı alındı, OHAL mağduriyeti iddiaları için başvuruların süresi uzatılmadı. Ancak komisyonun atacağı her adımda gecikme yaşandı.





Başkan bekleniyor





Son olarak Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’in görevden alınıp, Yargıtay üyesi olarak atanmasının ardından, aynı zamanda OHAL Komisyonu Başkanlığı’nı da yürüten Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş, müsteşar olarak atandı. Menteş, müsteşarlık koltuğuna oturması ile birlikte Komisyon Başkanlığı görevini de bırakmak zorunda kaldı. Ancak atamaların tamamlanmasının üzerinden geçen 3 hafta içinde komisyon başkanlığına bir görevlendirme yapılmadı. Komisyonun üye sayısı 6’ya düştü. Komisyon başkanlığını görevini başkanvekili Salih Tanrıkulu yürütmeye başladı.





Edinilen bilgiye göre komisyon, önce başvuruları usul incelemesinden geçirdi. Söz konusu önincelemenin tamamlanmasının ardından başvuru usulünde hatasız olduğu belirlenen bazı dosyalar komisyon bünyesinde görev yapan tetkik hâkimleri ve müfettişlerden oluşan raportörlere gönderildi. Raportörlerin usul incelemesini geçen dosyalar karar verilmek üzere komisyona sevk edildi.





Karar da rötarlı





Komisyon kaynaklarından edinilen bilgi, komisyonun ilk kararını kasım ayı içinde verebileceği yönündeydi. Ancak Başbakan Binali Yıldırım, ilk kararı için Kasım ayının ilk haftasını tarih olarak gösterdi. Ancak henüz bir karar alınmadı.





ByLock listeleri





Bu sırada komisyon incelemelerine bir kriterin daha eklendiği öğrenildi. Başvuruların incelenmesi sırasında başvurucuların gerçekten ByLock kullanıcısı olup olmadığının belirlenmesine ihtiyaç duyuldu.





Edinilen bilgiye göre, komisyon, savcılıklardan kişinin ByLock kullanımına ilişkin dellilleri ve HTS kayıtlarını talep etti. Başvurucuları hakkında verilen mahkeme ve savcılık incelemelerinin de dosyalara eklendiği, tüm incelemelerin, kurumlardan gelen bilgi ve belgeler ışığında çok yönlü olarak ilerletildiği ifade edildi.



