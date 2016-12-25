Samanyolu Haber /Gündem / Darbeci Mehmet Dişli cezaevinde değil mi? /25 Aralık 2016 12:03

Darbeci Mehmet Dişli cezaevinde değil mi?

AKP'li Şaban Dişli'nin kardeşi, darbenin bir numaralı ismi olduğu belirtilen Tümgeneral Mehmet Dişli'nin cezaevinde olmayabileceği belirtildi

'Bilmediğimiz bir güç her nedense darbenin nasıl olduğunun soruşturulmasını engellemek istiyor'

Gazeteci Saygı Öztürk, AKP'li Şaban Dişli'nin darbeci kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli ile ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Yazısından ilgili bölüm şöyle:

''Önemli bir davanın avukatı telefonda, “AKP milletvekili Şaban Dişli'nin, Tümgeneral olan kardeşi Mehmet Dişli nerede biliyor musunuz?” diye sorduğunda, muhtemelen Sincan Cezaevi'nde olduğunu söyledim. Sanki, cezaevinde değilmiş, farklı şeyler biliyormuş izlenimi edindim. Daha sonra aynı kişiyle yüz yüze konuştuğumda, “Dişli'nin Sakarya'dan hemen her hafta cezaevi ziyaretine gelen karı-koca iki avukatı var. Son dönemde ikisini de görmüyorum. Bu işte bir gariplik var” dedi.

Tümgeneral Mehmet Dişli, bazı ifadelere göre darbe girişiminin en kilit ismi. İfadelere göre Genelkurmay Başkanı'nı Akıncı Üssü'ne götüren de, onu girişimin başına geçmeye ikna için çalışan da, bir gün sonra helikopterle Çankaya'ya getiren de o. Son olarak Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın ifadesini okuyunca soru işaretleri daha da arttı...''
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