AKP'lilerin düzenlediği Şehitlere Saygı Mitingi'nde göbek attılar

AKP'ye yakın sivil toplum örgütlerinin Kayseri’de düzenlediği “Şehitlere Saygı Mitingi”nde ilginç görüntüler ortaya çıktı





14 askerin şehit olduğu otobüs durağı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar geçekleştirilen yürüyüşte AKP'liler göbek attılar Bu iddia sosyal medya platformlarında da hızla yayıldı.





Ancak videodaki görüntülerin daha eski bir mitingden olduğuna ilişkin yorumlar da yapıldı.

Sosyal medyadaki iddia ve haberlerin doğruluğunu araştıran teyit.orgplatformu mitinge ilişkin farklı videoları karşılaştırarak görüntülerin 24 Aralık'taki 'Şehitlere Saygı Mitingi'nden olduğunu belirtti.





Bu görüntülerin doğru olduğunun kanıtı olarak da aşağıdaki fotoğraf gösterildi





Göbek atılan görüntülere ilişkin videonun 10. saniyesinde, arka tarafta bir binada yer alan “Milletin Başkanı” yazılı afiş, mitingin olduğu gün çekilen farklı bir videoda da görülüyor.















Mitingi organize eden Milli Seferberlik Platformu Başkanı Oğuz Memiş de teyit.org’a yaptığı açıklamada, görüntülerin doğru olduğunu ancak dans eden kişilerin kendileriyle bir ilişkisi olmadığını söyledi





