Samanyolu Haber /Gündem / Video platformuna erişim engeli! /10 Aralık 2016 13:57

Video platformuna erişim engeli!

Dünyanın en çok tıklanan video paylaşım sitelerinden Dailymotion.com'a Türkiye'den erişim engellendi.

Erdoğan "twitır mivıtır kökünü kazıyacağız" demişti

Siteye girmeye çalışan internet kullanıcıları, "Ulaşmaya çalıştığınız internet sitesi aşağıda sayılan mahkeme kararları ile erişime engellenmiştir. T.C.Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.03.2009 tarih ve 2009/25 sayılı kararı gereği erişime kapanmıştır.  Adana 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nın 08.11.2013 tarihli 2013/2422 D. İş ve / sayılı karar" uyarısıyla karşılaşıyor.

Sabit IP sahibi kullanıcılaının erişebildiği Dailymotion'a şu an için yalnızca TTNET kullanıcıları erişemezken, sitenin neden engellendiğine dair bir açıklama da yapılmadı.

Dailymotion, 2008 yılınında da terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle kapatılmış, birkaç hafta sonra ise tekrar açılmıştı.

Dünyanın 1 numaralı video paylaşım sitesi Youtube da Türkiye'deki erişim yasağından defalarca nasibini almıştı. 
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