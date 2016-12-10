Tavuk kümesine izin verilmeyen yere okul yaptılar!

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesindeki Sabiha Erturgut İlköğretim Okulu’nun bahçesindeki yüksek gerilim hattı direği ‘bu kadarı da olmaz’ dedirtti. Çocukların çevresinde oyun oynadığı okul bahçesinin tam ortasındaki yüksek gerilim hattı direği 34 bin 500 volt elektrik taşıyor! Çocuklar üzerinde ölüm tehlikesi yazan direğin altında oyun oynuyor...

210 ilkokul ve ortaokul öğrencisinin eğitim gördüğü okulun tam bahçesinde bulunan yüksek gerilim direğinin çevresi, çocukların yaklaşmaması için tel örgü ile çevrilirken, direğe ve tel örgülere “Dikkat ölüm tehlikesi”, “Dikkat tehlike. Girilmez” levhaları asılmış.





Çocukların çevresinde oyunlar oynadıkları ve beden eğitimi dersi yaptıkları yüksek gerilim direğinin etrafında oynayan çocukların oyun oynayacakları, ya da teneffüse çıkacakları başka bir alan yok.





İşin bir başka skandal boyutu ise 3 yıllık okulun bu yüksek gerilim hattı ve direklerinin bulunduğu yere bu durum bile bile yapılmış olması.





TAVUK KÜMESİNE İZİN VERİLMEYEN YERE OKUL YAPTILAR

Turgutlu’da kahvehane işleten Derbent Mahallesi sakinlerinden İsmail Yener, yüksek gerilim hattı geçen yakınlardaki bir arazisine tavuk kümesi yapmak istediğinde bu yüksek gerilim hattı ve direkleri gerekçe gösterilerek izin verilmediğini söyledi. Yener, benim tavuk kümesime izin vermeyenler aynı hattın altına bir okul yapılmasına ise neden bilmiyorum ses çıkarmadılar” dedi. Köyün içindeki eski okulun terk edilerek yüksek gerilim hattının altına, çok işlek olan İzmir - Ankara karayolunun yanına bu okulu yaptıklarını dile getiren Yener, eski okulun yerinin çocuklar ve eğitim açısından çok daha uygun olduğunu ileri sürdü.

HERKES TOPU BİRBİRİNE ATIYOR

Turgutlu’da faaliyet gösteren Halk İmdat adlı platformun kurucularından Mesut Hayri Bökü, ilkokul bahçesindeki yüksek gerilim hattı ile ilgili birçok yere dilekçeler yazarak durumu aktardıklarını söyledi. Dilekçelerine Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği yanıtta yüksek gerilim hatlarının yakınlarında yaşayan bireylerde kanser riskini arttırdığına dair tartışmaları aktardığını dile getiren Bökü “Ancak Sağlık Bakanlığı çevre ve sağlık açısından risklerin önlenmesi sorumluluğunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ait olduğunu ileri sürüyor. TEDAŞ’a gönderdiğimiz dilekçede ise 34.5 KV’luk yüksek gerilim hattının Gediz Elektirik A.Ş’ye ait olduğu yanıtı geldi. TEDAŞ dilekçemizi Gediz AŞ’ye yönlendirmiş. Çocuklar hergün bu direğin çevresinde oynuyor, altında ders görüyorlar. Bu çok büyük bir risk. Bir an önce önlem alınması ve yüksek gerilim direğinin buradan kaldırılması için uğraş veriyoruz” dedi.





ÇOCUKLARDA LÖSEMİ RİSKİ KANITLANDI

Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Öğretim üyesi Doç. Dr. Raika Durusoy yüksek gerilim hatlarına yakın yerlerde yaşayan çocuklarda löseminin daha fazla olduğunun 1979’dan bu yana bilindiğini söyledi. Durusoy, “Bilinen ispatlanmış en önemli risk çocukluk çağı lösemisi. Bu yüksek gerilim hattının kulun bahçesinde olması doğru değil tabii. Risk grubunun altında oyun oynaması çok yanlış. Gerilim düzeyi ve hattın ne kadar sıklıkla kullanıldığı da önemli burada. İdeali orada ölçüm yapmak” dedi.



(Evrensel)

