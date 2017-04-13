Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela'daki protestolarda şiddet artıyor /13 Nisan 2017 11:34

Venezuela'daki protestolarda şiddet artıyor

Venezuela'da yaklaşık iki haftadır süren hükümet karşıtı gösterilerde iki kişinin vurulduğu bildirildi.

Venezuela'daki protestolarda şiddet artıyor

Venezuela'da muhalefetin Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı protesto gösterilerinde şiddet artıyor. Yaklaşık iki haftadır süren sokak gösterilerinde iki kişinin vurulduğu bildirildi. 

El Universal gazetesinin internet portalında yer verilen habere göre, çarşamba gecesi devam eden protestolarda 36 yaşında bir erkek ve 14 yaşında bir gencin vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Böylece yaklaşık iki haftadır süren protestolar boyunca hayatını kaybedenlerin sayısının dörde yükseldiği belirtildi.


Lara Eyaleti Valisi Henri Falcon ise çarşamba günü çıkan iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmadan, paramiliter grupların sorumlu olduklarını açıkladı. Falcon, bu kişilerin protestocuların arasına karışarak kargaşaya yol açtıklarını ve sivillere ateş açtıklarını öne sürdü. Protesto gösterilerinde 12 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.
Yaklaşık iki haftadır devam eden protesto gösterilerinde geçen pazartesi günü de Valencia kentinde bir öğrenci hayatını kaybetmişti. Protesto gösterilerinin ilk kurbanı ise geçen hafta Caracas kentinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden bir genç olmuştu.
Ülkedeki protesto gösterileri, Yüksek Mahkeme'nin meclisin yetkilerini elinden alma kararı patlak vermişti. Ardından mahkeme kararını geri çekse de protestocular mahkeme üyelerinin görevden alınmasını talep ediyor. Yaklaşık iki haftadır, mecliste çoğunluğu oluşturan muhalefetin taraftarları Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hükümetini protesto ediyor.
<< Önceki Haber Venezuela'daki protestolarda şiddet artıyor Sonraki Haber >>

Günümüzün Müslümanları bile, Allah’ı bilmiyor

Günümüzün Müslümanları bile, Allah’ı bilmiyor

Kuzey Kore meclisi Kim Jong Un liderliğinde üst düzey atamaları görüştü(!)

Kuzey Kore meclisi Kim Jong Un liderliğinde üst düzey atamaları görüştü(!)

AKP’li başkan: ‘Hayır’ diyen şerefsizdir

AKP’li başkan: ‘Hayır’ diyen şerefsizdir

Gültekin: Ak Parti içinde 'Erdoğan ölse kurtulsak' diyenler var

Gültekin: Ak Parti içinde 'Erdoğan ölse kurtulsak' diyenler var

İşte Diyarbakır'da PKK'nın kazıp 1 ton patlayıcı patlattığı tünel

İşte Diyarbakır'da PKK'nın kazıp 1 ton patlayıcı patlattığı tünel

Biz veremiyoruz sosyal medyadan okuyun

Biz veremiyoruz sosyal medyadan okuyun

Erdoğan kendisini Hz.Muhammed'e benzetti!

Erdoğan kendisini Hz.Muhammed'e benzetti!

Tek adam felaketi yaşayan Venezuela'dan mesaj var

Tek adam felaketi yaşayan Venezuela'dan mesaj var

Diyarbakır'da patlama olurken haber kanalları Yıldırım'ın konuşmasını verdi

Diyarbakır'da patlama olurken haber kanalları Yıldırım'ın konuşmasını verdi

Skandal! 4 yolcu karga tulumba uçaktan atıldı!

Skandal! 4 yolcu karga tulumba uçaktan atıldı!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:18:58