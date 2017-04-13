Yuh artık Karaman!

Saray fetvacısı: Evet demek farzdır





"Yolsuzluk hırsızlık değildir" fetvasıyla Saray'ın istediği fetvaları yayınlamakta zirve yapan ilahiyatçı Hayrettin Karaman, yeni bir fetva yayınladı. Karaman'ın Yenişafak'ta yayınlanan fetvasına göre referandumda "evet" demek farz..







İşte Karaman'ın yazısının ilgili bölümü:





Evet dersek Erdoğan'ın öncülüğünde 2002'den sonraki süreç devam edecek, Hayır denirse adım adım kötü olan eskiye dönülecek.





Birkaç cümle de işin din ve ideoloji boyutu için yazayım:





Nasıl bir ülke, nasıl bir düzen istiyorsunuz?





Bunu kendinize sorun.





İkinci sorunuz şu olsun:





Bu hedefe bir adımda, bir sıçrayışta ulaşmak mümkün müdür?





Mümkün değilse zamansız ve usulsüz sıçrayışlarla durmadan sakatlanmak mı istersiniz, yoksa hedefe götüren adımları, usulüne ve gereğine uygun olarak sırayla atarak her adımda sağlıklı mesafeler kat' etmek mi istersiniz?





İşte bir de bunu oyluyoruz!





Bizi hedefe yaklaştıracak olan bir adımı daha “Evet” diyerek atmak, “farz olanı tamamlayan ve ona yaklaştıran her fiil farzdır” kuralının çerçevesine dahildir.