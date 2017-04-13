Samanyolu Haber /Gündem / Gümrükte yüzden fazla mamut dişi ele geçirildi /13 Nisan 2017 11:38

Gümrükte yüzden fazla mamut dişi ele geçirildi

Çinli gümrük yetkilileri, Rusya'dan gelen bir kargo içinde toplam ağırlığı bir tonu aşan mamut dişleri buldu.

Gümrükte yüzden fazla mamut dişi ele geçirildi

Çin devlet basınında yer alan haberlere göre mamut dişleri ülkenin kuzey doğusunda Şubat ayında ele geçirildi.

Kargoda yer alan mamut dişlerinin en büyüğü 1.6 metre uzunluğundaydı.

Mamut dişi ticareti dünya genelinde yasaklanmış değil.

Fakat Çinli yetkililer kargonun içeriğinin beyan edilmediğini ve bu yüzden el konulduğunu açıkladı.

Sibirya tundralarından çıkarılan mamut dişlerinin Çin'e satışı son yıllarda büyük bir artış yaşadı.

Sibirya'da 10 milyon mamut

Küresel ısınmayla birlikte Sibirya'daki buzların azalması, binlerce yıl boyunca buzlar tarafından korunun mamut dişlerinin bulunması ve çıkarılmasını kolaylaştırdı.

Luobei limanında ele geçirilen kargonun içinde yüzden fazla mamut dişi olduğu açıklandı.

Kargoyu taşıyan kamyon şoförü yetkililere "sadece soya taşıyordum" dedikten sonra araç incelenirken ortadan kayboldu, sonrasında ise bir başka zanlıyla birlikte yakalandı.

Bilim insanları Sibirya'da tundra altında gömülü 10 milyona yakın mamut olduğunu tahmin ediyor.

Soyu tükenen mamutların büyük bir kısmı yalnızca 10 bin 500 yıl önce yeryüzünden silindi.
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