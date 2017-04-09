Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela'da sokaklar yine karıştı /09 Nisan 2017 14:25

Venezuela'da sokaklar yine karıştı

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'yu protesto eden göstericilerle polis arasında çıkan olaylarda onlarca kişi yaralandı.

Venezuela'da sokaklar yine karıştı

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta ülkedeki siyasi ve ekonomik krizden sorumlu tuttukları Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu protesto eden göstericilere emniyet güçleri biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olaylarda göstericilerin polise taş atarak karşılık verdiği, bir grup göstericinin ise bir resmi daireye girerek camları kırdığı, etrafı talan ettiği bildirildi.

İnsan hakları aktivisti ve avukat Alfredo Romero, çıkan olaylarda 50'den fazla kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Olaylarda onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Nestor Reverol yaşananları "faşist grupların terör eylemleri" sözleriyle değerlendirdi.

50 binden fazla kişinin katıldığı gösteriler barışçıl bir ortamda başlamış, ardından binlerce kişi insan haklarının garantisi olarak görülen Defensor del Pueblo binasına doğru yürüyüşe geçmişti. Protestocular en kısa zamanda seçimlerin tekrarlanmasını talep ediyor.

Venezuela'da dün muhalif lider Henrique Capriles'in kamu görevinde usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla siyasetten 15 yıl men edildiği açıklanmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Capriles ise 'hükümet darbesi' yapıldığını ve muhalefetin zayıflatılmaya çalışıldığını savunuyor.

Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasındaki iktidar mücadelesi yıllardır devam ediyor. Muhafazakâr muhalefet ittifakı Maduro'nun devlet başkanlığından uzaklaştırılmasını istiyor.

Ham petrol fiyatlarının düşmesi zengin petrol yataklarına sahip Venezuela'nın ağır siyasi ve ekonomik krize sürüklenmesinde etkili rol oynamıştı.
<< Önceki Haber Venezuela'da sokaklar yine karıştı Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:10:56