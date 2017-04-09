Mısır'da peş peşe patlamalar

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Tanta kentinde patlama meydana geldi. Bir Kıpti kilisesine yönelik en az 25 kişinin öldüğü saldırının üzerinden henüz birkaç saat geçmişti ki bir patlama haberi de İskenderiye'den geldi. Yine bir kilisenin önünde yaşanan patlamada, en az 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.







St George Kıpti Kilisesi’ne yönelik saldırı sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef artıyor. Uluslararası haber ajansları olayda en az 25 kişinin öldüğü, 40 kişinin ise yaralandığını duyurdu.











