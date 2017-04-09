Mısır'da peş peşe patlamalar

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Tanta kentinde patlama meydana geldi. Bir Kıpti kilisesine yönelik en az 25 kişinin öldüğü saldırının üzerinden henüz birkaç saat geçmişti ki bir patlama haberi de İskenderiye'den geldi. Yine bir kilisenin önünde yaşanan patlamada, en az 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
St George Kıpti Kilisesi’ne yönelik saldırı sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef artıyor.
Uluslararası haber ajansları olayda en az 25 kişinin öldüğü, 40 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Patlamanın, Palmiye Pazarı ayini nedeniyle kalabalık olduğu bir sırada meydana geldiği belirtiliyor.
Mısırlı güvenlik güçlerinin böylesi saldırılar yaşanabileceği ihtimali üzerine teyakkuzda olduğu öğrenildi.
Vali Ahmad Deif, patlamanın yerleştirilen bir bombadan ya da intihar saldırısından kaynaklandığını açıkladı.
İskenderiye’de bir kilisenin önünde yaşanan saldırı sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor.
Hristiyanlar tarafından Hz. İsa’nın zafer kazandıktan sonra Kudüs’te girdiği gün kutlanan Palmiye Pazarı, ayrıca Kutsal Hafta’nın başlangıcı kabul ediliyor.
Mısır’daki Hıristiyan azınlığa yönelik geçmişte de bazı bombalı saldırılar düzenlenmişti.
Aralık 2016’da ayin sırasında Kahire’deki bir Kıpti katedralinde meydana gelen patlamada 25 kişi yaşamını yitirmişti.