Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP’li eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç atışmasına sosyal medyadan paylaştığı video ile tekrar girdi.





Bülent Arınç, daha önce Melih Gökçek’in "cemaat"e destek çıktığını açıklayarak "Bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır" demişti. Gökçek, Arınç’a, “Ben sadece paralel yapının değil, hayır kurumu olarak bildiğim tüm kuruluşlara kanunun bana verdiği yasal çerçeveler içinde yardım etmişimdir” diyerek yanıt vermişti.





Gökçek, Arınç tartışmasına sosyal medya hesabından yazdığı mesajla tekrar girerek “BÜLENT ARINÇ KENDİ SÖZLERİNİ KENDİ DÜZELTTİ. GERÇEĞİ OLMAYAN ŞEYİN NERESİNİ DÜZELTEYİM? BAŞKASININ LAFI ARKASINA TAKILIP PİSLİK ATMAYIN..” diye yazdı ve Arınç'ın 3 farklı tarihteki konuşmalarını içeren videoyu paylaştı.







