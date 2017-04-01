'Bir dönem daha başkanlık' teklifi nedeniyle parlamento ateşe verildi





Ülkenin ana muhalefet partisi olaylarda bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü açıkladı.





Paraguay'da 35 yıl süren diktatörlük rejiminin ardından 1992 yılında kabul edilen anayasa ile başkanlık süresi tek dönem ve 5 yıl olarak sınırlanmıştı.

Ancak görevdeki başkan Horacio Cartes, bu sınırlamayı kaldırarak yeniden başkanlık için aday olmak istiyor.





Ülkenin başkenti Asuncion'da başlayan olaylarda, göstericiler, Cuma gecesi kongre binasını ateşe verdi.





AFP haber ajansı, kongreye giren göstericilerin, yasayı destekleyen vekillere ait odaları "yerle bir ettiğini" bildirdi.





Emniyet ise göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve plastik mermi kullandı.





Ülke medyasında yer alan haberlere göre, gösterilerde, aralarında protestocuların, polislerin ve politikacıların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı.

Muhalefetteki Liberal partinin lideri olan Efrain Alegre, olaylarda bir göstericinin silahla vurularak hayatını kaybettiğini söyledi. Polis bu açıklamayı doğrulamadı.

BBC'nin konuştuığu gazeteci Santi Carneri, kongre binasında çıkan yangının iki sate yakın sürdüğünü bildirdi.

Carneri, yaşananların, Paraguay'ın demokratik bir ülke haline geldiği 1992 yılından bu yana yaşanan en kapsamlı şiddet olayları olduğunu ifade etti.