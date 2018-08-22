Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem /22 Ağustos 2018 08:08

Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yaşanan sarsıntıdan yaklaşık 1 saat sonra Büyük Okyanus'ta bulunan Vanuatu'da 6.5 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kurum ilk yaptığı açıklamada depremin şiddetini 7.0 olarak belirlemişti.

Venezuela'nın Irapa kentinin 22 kilometre güneybatısında yerel saatle 21:31'de meydana gelen depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz açıklanmadı. Deprem ülkenin büyük bölümünde hissedildi. 

1 dakika sürdü

Caracas'ta yaşayan ve Amerikan medyasına açıklama yapan bazı kişiler, depremin yaklaşık 1 dakika boyunca sürdüğünü ve binaların 7. katında dahi hissedildiğini anlattı.

Olayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı Néstor Luis Reverol, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, ancak yaralıların ve maddi hasarın meydana geldiğini belirtti. Bakan Reverol, depremle ilgili güncel bilgi vereceklerini, bu süreçte vatandaşlardan sakin olmalarını istedi.

Bir deprem de Vanuatu'da

Venezuela'da yaşanan depremden yaklaşık 1 saat sonra Güney Pasifik’te yer alan Vanuatu'da da 6.5 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi. Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Vanuatu’nun Malekula Adası’ndaki Lakatoro köyüne 78 kilometre uzaklıktaki Ambrym bölgesinde 6,5 şiddetinde deprem oldu.

Yerin 13 kilometre derinliğinde meydan geldiği belirtilen şiddetli depremin ardından Vanuatu Meteoroloji ve Jeolojik Tehlikeler Bölümü yetkililerinden Dan Dari, deprem bölgesinde can ve mal kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Pasifik Uyarı Merkezi ve Yeni Zelanda Sivil Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklamalarda da tsunami tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu.

Vanuatu, dünyada en çok deprem ve volkanik patlamaların meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattının üzerinde yer alıyor. 

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