Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda ile Türkiye arası normalleşirken yeni "baş ağrısı" /22 Ağustos 2018 08:21

Hollanda ile Türkiye arası normalleşirken yeni "baş ağrısı"

Türkiye'nin yurt dışındaki gençlerin "Türk dili ve kültürü ile dinlerini unutmamaları için" bazı Avrupa ülkelerinde açmaya hazırlandığı hafta sonu okulları, Hollanda tarafından "endişe verici" bulunuyor.

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Hollanda medyasına göre, Türkiye ile ikili ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde böyle bir konunun gündeme gelmesi, yeniden "baş ağrısı" meydana getirecek 
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin Fransa, Almanya ve Belçika ile birlikte Hollanda'da da hafta sonu okulları açmasını "rahatsız edici" buluyor.

Mark Rutte, bu konudaki kaygıları Ankara'ya ileteceğini söyledi.

'Öğrencilere kurabiye pişirmeyi öğretmeyecekleri kesin'
"İstenmeyen şeyler olup olmadığı konusunda okulların çok sıkı bir şekilde takip edileceğini" belirten Rutte, Türkiye'deki gelişmelerin arzu ettikleri yönde gitmediğini vurgulayarak, "Hafta sonu okullarında öğrencilere kurabiye pişirmeyi öğretmeyecekleri kesin" dedi.
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