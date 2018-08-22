



Hollanda medyasına göre, Türkiye ile ikili ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde böyle bir konunun gündeme gelmesi, yeniden "baş ağrısı" meydana getirecek

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin Fransa, Almanya ve Belçika ile birlikte Hollanda'da da hafta sonu okulları açmasını "rahatsız edici" buluyor.





Mark Rutte, bu konudaki kaygıları Ankara'ya ileteceğini söyledi.





'Öğrencilere kurabiye pişirmeyi öğretmeyecekleri kesin'

"İstenmeyen şeyler olup olmadığı konusunda okulların çok sıkı bir şekilde takip edileceğini" belirten Rutte, Türkiye'deki gelişmelerin arzu ettikleri yönde gitmediğini vurgulayarak, "Hafta sonu okullarında öğrencilere kurabiye pişirmeyi öğretmeyecekleri kesin" dedi.