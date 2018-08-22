Trump'un eski avukatı 'savcılıkla işbirliği yapmak üzere' anlaştı

Amerikaninsesi.com sitesine göre savcılıkla varılan bu anlaşmanın Trump için önemli sonuçları olabileceğine dikkat çekiliyor.







Hukuk uzmanlarına göre, böyle bir anlaşma Trump’ı hukuken daha savunmasız bir konumda bırakabilir.





Federal savcılık tarafında vergi kaçakçılığı suçlamasıyla başlatılan, soruşturmayı Manhattan Savcısı Geoffrey Berman yürütüyor.





Trump’un uzun yıllardır yakın çalıştığı avukatı Michael Cohen bir süredir Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın ekibiyle işbirliği yapabileceğinin sinyalini veriyordu. Trump’ın en sadık ekip arkadaşlarından biri olarak bilinen Cohen bir dönem Trump’tan söz ederken “Başkan için kurşunun önüne bile atlarım” demişti. Ancak Temmuz ayında ABC kanalına konuşan Cohen o röportajda “Aile ve ülke Başkan’dan önce gelir” ifadesini kullanmıştı.





Trump’ın avukatı Rudy Giuliani de geçen ay CNN’e verdiği röportaj sırasında Cohen’i itibarsızlaştırmaya çalışmış, Michael Cohen için yalancı diyerek “Şimdi de yalan söylemek için çok sebebi var” iddiasında bulunmuştu. Hem Trump hem de avukatları Cohen’in savcılıkla işbirliğine gitmesinin Başkan açısından olumsuz sonuçları olabileceği görüşüne katılmıyor.





Giuliani, Cohen’in savcılara başkan hakkında zarar verici bilgi sağlayacağı konusunda ‘sıfır’ kaygı duyduklarını kaydetmişti.





Geçtiğimiz Nisan ayında Trump’ın eski avukatı Micheal Cohen’in ofisi FBI tarafından aranmış ve aramada çok sayıda belge ve dosyaya el konulmuştu. Cohen’in ofisinin aranması talimatı, Amerika’da 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği soruşturmasını yöneten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın ofisinden gelmişti.





Trump Rusya ile işbirliği iddialarını reddediyor, Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasını da cadı avı olarak niteliyor. Rusya da bugüne kadar seçimlere müdahale ettiği iddiasını defalarca reddetti. Amerikan istihbarat kurumları ise Moskova’nın 2016 seçimine müdahale ettiği görüşünde.