Vekillere ballı maaşta geri adım sinyali

Çifte maaşta geri adım





Eğitimle ilgili torba tasarıya eklenen akademisyen milletvekillerine çifte maaş düzenlemesine gelen tepkiler üzerine hükümet görüş değiştirdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Genel Kurul'da kabul edilen maddenin yeniden görüşülmesi için sabaha karşı önerge verdi. Akademisyen kökenli milletvekilleri ve bakanlara, bu görevlerinden ayrıldıktan sonra üniversiteye dönüş olanağı ve emekli aylığıyla birlikte çift maaş alma hakkı getiren maddenin bugün Genel Kurul’da yeniden düzenlenmesi bekleniyor.





CHP ve HDP milletvekilleri, “Aladağ’da çocuklarımızın yandığı gece biz ballı maaşı görüştük” diyerek düzenlemeye tepki göstermişlerdi. İki muhalefet partisinden gelen itirazlar ve sosyal medyada süren tepkiler üzerine hükümetten farklı bir önerge geldi. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra maddenin yeniden görüşüleceğini açıkladı. Bu görüşmenin bugün yapılması ve yeni değişiklik önergesi getirilmesi bekleniyor.





Akademisyen kökenli CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, bu ayrıcalığı kabul etmeyeceğini belirterek, “Beterin beterinin beteri var mı, var. ‘Allah’ın sopası yok mu’ diyorlar, var. Tam da Adana’da yavrularımızın yandığı bir gece milletvekillerimiz, AKP oylarıyla kendilerine ayrıcalık yaptılar. Daha öncesinde mekik diplomasisi yaptım, bütün grupları dolaştım; ‘Gelin bu ayıptan hepimiz kurtulalım’ dedik, olmadı. Bas bas bağırdık, ‘milletin yüzüne nasıl bakacaksınız’ dedik. Geçen dönem de aynı düzenleme gelmişti, bizim uyarılarımızdan sonra, ‘Seçime giderken başımız yanar’ diyerek, aynı bu ifadeyle vazgeçtiler. Gece ise tıkır tıkır geçirdiler” demişti.





YAKIŞMAYAN BİR TABLO







Genel Kurul'da dün konuyu yeniden gündeme getiren CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, “Ülkenin kızları çocukları yanarken, istismar edilirken biz, akademisyen milletvekillerinin ballı maaşlarla milletvekillikleri sona erdikten sonra istedikleri yere atanmasını konuştuk. Bu üzüntü verici ve TBMM’ye yakışmayan bir tablo. Görüşmeler bu olay olduktan hemen sonra sonlandırılmalıydı. Bu ülkenin çocukları yanıyor, ölüyor, istismar ediliyor. Bunun sebebi kifayetsiz yöneticiler” görüşünü dile getirmişti.





HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım da “Milletvekilleri, akademisyen milletvekillerine çift maaş düzenlemesini bu Meclis’ten geçirirken bu çocuklar can veriyordu. Bu kader değil cinayettir” dedi.