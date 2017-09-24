Oy kullanan liderlerden ilk mesajlar

Almanya'da saat 8.00 itibari ile yaklaşık 73 bin 500 seçim lokalinde oy verme işlemleri başladı.19'uncu Federal Meclis'in yeni üyelerini belirlemek için oy kullanma hakkına sahip 61 milyon 500 bin seçmen arasındaki siyasi partilerin liderleri de oylarını kullanmaya başladı.







Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dördüncü kez başbakanlığı elde etmek için yarıştığı seçimlerde en büyük rakibi olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, sandıkların açılmasından kısa bir süre sonra oyunu kullandı. Schulz, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki memleketi Würselen'de sabah saatlerinde eşi ile birlikte seçim lokaline geldi. Schulz burada yaptığı açıklamada "Umarım bugün mümkün olduğunca fazla seçmen oyunu kullanır ve Federal Almanya'nın demokratik geleceğini güçlendirmek için demokratik partilere destek verir" diye konuştu.







Schulz, eşi ile birlikte oy kullanırken çekilen bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı ve "Ben seçtim. Sıra sizde. Barışçıl ve dayanışma içinde bir Avrupa'da daha adil ve daha güçlü bir Almanya için 2 kez SPD" açıklamasında bulundu.













Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de pazar sabahı Federal Parlamento seçimleri için oyunu kullanan ilk liste başı adayı politikacılardan biriydi. Berlin'in Kreuzberg semtindeki seçim lokalinde oyunu kullanan politikacı, herhangi bir açıklama yapmadan seçim lokalinden ayrıldı.



Özdemir oy kullanmaya giderken bir seçmenle çektirdiği fotoğrafı da Twitter hesabından paylaşarak, "Oy vermeye giderken havalı insanlarla karşılaşılıyor" mesajını yazdı.













Yeşiller Partisi, Sol Parti, Hür Demokrat Parti (FDP) ve sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile birlikte seçimlerde üçüncülük için yarışıyor. Son anketler Yeşiller Partisi'nin oylarının yüzde 7 ile 8 arasında olduğunu gösteriyor. Seçimlerden Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik(CDU) ile Bavyera'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) birinci parti olarak çıkmasına, Martin Schulz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) de ikinci parti olmasına kesin gözü ile bakılıyor.







Cumhurbaşkanı Steinmeier: Oyunuzu kullanın





Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier da Berlin'in Zehlendorf semtindeki bir seçim lokalinde eşi Elke Büdenbender ile birlikte oyunu kullandı. Burada uzun süre kuyrukta bekleyen ikili diğer seçmenlerle sohbet etti. Seçimlerde görev alan yaklaşık 650 bin sandık görevlisine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, oy kullandığı ilk okuldaki seçime katılım oranından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Cumhurbaşkanı Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte de tüm vatandaşlara oylarını kullanma çağrısı yaptı.













Seçmen iki oy kullanıyor





Seçmenler genel seçimlerde iki oy kullanma hakkına sahip. Bunlardan ilki kendi seçim bölgesinden bir milletvekili adayını belirlemek, ikincisi ve daha önemli olanı da Federal Meclis'te temsil edilmesini istediği siyasi partiyi belirlemek için veriliyor.





Almanya'da yaklaşık 61 milyon 500 bin seçmenin 31 milyon 700 bini kadın ve 29 milyon 800 bini erkek seçmenler oluşturuyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'da seçmen sayısı 2013 yılından bu yana yaklaşık 400 bin azaldı. Federal İstatistik Dairesi'nin verileri seçmenin üçte birini 60 yaş ve üzeri kişilerin oluşturduğunu da gösteriyor. Bununla birlikte bu seçimde yaklaşık 3 milyon seçmen ilk kez oy kullanacak.





Seçim yarışı Cumartesi günü geç saatlere kadar sürdü. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, seçim öncesi son kez Baltık Deniz'i kıyısındaki seçim bölgesi Stralsund, Greifswald ve Rügen Adası'nda seçmene seslenirken Sosyal Demokrat Partili (SPD) rakibi Martin Schulz ise Aachen'da vatandaşa seslendi.





Seçimlere 42 siyasi parti katılıyor





Seçim günün merakla beklenen sonuçlarından biri sağ popülist AfD'nin ne kadar oy alacağı. Son kamuoyu anketlerine göre yüzde 12 gibi bir oy oranına ulaşan AfD'nin bugün yüzde 5'lik seçim barajını aşmasına kesin gözü ile bakılıyor.





2017 genel seçimlerinde oy pusulasında seçmenlere büyük bir alternatif sunuluyor. Başvuru yapan 63 siyasi partiden 42'si bu yıl seçim pusulasında yerini aldı. Listede büyük partilerin yanı sıra az sayıda üyesi olan küçük ve yeni partiler de yer alıyor. Ancak bu partilerin 34'ü sadece eyalet meclisleri için yarışırken, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi, Hür Demokrat Parti (FDP), Sol Parti ve Almanya İçin Alternatif'in (AfD) yüzde 5 barajını aşarak Federal Meclis'e girmesi bekleniyor.





Türkiye kökenli adaylar





Federal Meclis seçimleri için farklı partilerden 90'ın üzerinde Türkiye kökenli aday da yarışıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye’nin düşmanları" oldukları suçlamasıyla oy verilmemesi çağrısı yaptığı CDU, SPD, FDP ve Yeşiller Partisi'nde 52 Türkiye kökenli aday bulunuyor. Yüzde 5'lik seçim barajını aşması beklenmeyen partilerde ise 40 Türkiye kökenli aday yer alırken, Almanya'da yaşayan Türklerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği (ADD) dikkat çekiyor. Sadece Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden seçimlere giren parti, 15 adayla yarışıyor.





Almanya'da sandıklar yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) kapanacak. Seçim sonuçlarının gece yarısına doğru şekillenmeye başlaması bekleniyor.