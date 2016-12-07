‘Üst akıl’ başkanlık yolunda sürpriz istemiyor

‘FUTBOL TAKTİĞİ’ İLE GÜL’E SALDIRI







AK troller ve yandaş medya son dönemde AKP’nin önde gelen isimlerinden Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ı da hedef almaya başladı.





Bu saldırıların iki sebebi var.





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Birincisi, iddia edildiği gibi bu 3 ismin Bülent Arınç, Sadullah Ergin ve Hüseyin Çelik gibi dışlanan onlarca AKP kurucusu tecrübeli isimle birlikte parti kurmaları ihtimali.





AKP’yi böleceği ve zayıflatacağı için, bu ihtimalin önüne ‘testi kırılmadan’ set çekmeye çalışıyorlar.





İkincisi, başkanlık sistemine geçilmesi halinde tasfiye edilen veya kızağa çekilen AKP’nin güçlü isimlerinin Gül veya diğer etkin isimlerden birini alternatif aday çıkarmalarını önlemek için…





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Partinin ‘üst aklı’ uzun süredir siyasette meşhur ‘futbol taktiği’ oynuyor:





‘’Sadece oyunu iyi kurmakla yetinme, rakibin oyun kurmasını da engelle…’’





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Gül, Davutoğlu ve Babacan’a yönelik son saldırılar bu taktiğin bir sonucu.





Anketler, bu üçlünün diğer muhaliflerin de desteği ile güçlü alternatif oluşturabileceğini gösteriyor.





Türkiye’de siyasi kutuplaşma, ekonomik kriz ve dış politikada tutarsızlıklar zirve yapmışken, demokratik değerler ve hukukun üstünlüğü terk edilmişken, parti içinden ‘uzlaşmacı ve ılımlı’ kimlikleriyle bilinen güçlü isimlerin alternatif çıkışı şüphesiz büyük destek görür.





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Gül’ün geçtiğimiz hafta CNNTurk’e verdiği röportaj, mevcut yönetim anlayışı ile aralarındaki siyasi yaklaşım farkının ‘nüans’ olmadığını ortaya koydu.





‘’Dış politikada içe kapanıldı… OHAL kaldırılmalı… Suçlu suçsuz ayrımı yapılmalı…’’





Ali Babacan’ın her zeminde yaptığı ‘‘Ekonomik büyüme için hukukun üstünlüğü’’ vurgusu da bu farklılığın göstergesi.





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AK troller ve yandaş medyanın durduk yere saldırısı boşuna değil.





Partideki ‘üst akıl’, başkanlık yolunda ‘’HDP’yi kır, MHP ile ittifak kur’’ şeklinde sadece kendi oyununu kurmakla kalmıyor, muhtemel parti içi ve dışı rakiplerin oyun kurmasına da müsaade etmiyor. Oyunlarını bozuyorlar.





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Benzer taktiklere yakın geçmişte sıkça başvuruldu.





MHP’de değişim ve özellikle Meral Akşener’in önünün kesilmesi bu sebepten. MHP’nin genel seçimlerde bir alternatif parti haline gelmesinin önü kesildi.





CHP ve MHP’de yönetimine yönelik ‘‘kaset kumpasları’’ da bu taktiğin ürünüydü.





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HAS Parti’nin lideri Numan Kurtulmuş’un, DP’den Süleyman Soylu’nun, MHP’den Tuğrul Türkeş’in ve BBP’den Yaşar Topçu’nun transferleri de alternatiflerin önünü kesmek için başvurulan başarılı hamlelerdi.





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Şayet suikast şüphesi gerçek ise, hiç şüphesiz bu listenin başına rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehit edilmesini eklemek lazım…





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“Seni başkan yaptırmayacağız” diyen HDP lideri Selahattin Demirtaş ve diğer önde gelen HDP’li vekillerin tutuklanması da, MHP’yi ikna etmenin yanısıra referandum ve başkanlık seçimlerinde muhalif seslerin kısılmasına yönelik taktik hamlelerden…





Demirtaş ve tutuklu vekiller olmadan, HDP’nin alternatif aday çıkarması da güçlü muhalefet yapması da neredeyse imkansız.





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‘Üst aklın’ sadece muhalefete karşı değil, parti içinde de ‘futbol taktiği’ ile hamleler yaptığı biliniyor.





Son olarak, Türkiye’nin oy alma rekoruna sahip Ahmet Davutoğlu, ‘Pelikan Darbesi’ devrildi. Yerine, İzmir’de seçimi kazanamayan ‘düşük profil’ bir isim getirildi.





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AKP’ye oy verenlerin ciddi bir kesiminin halen “Alternatif yok ki, kime oy verelim” sızıntıları, aslında uzun süredir yürütülen “İyi oyun kurmakla yetinme, rakibin oyun kurmasına da izin verme” stratejisinin başarıya ulaşmasının eseri.





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AK trollerin kime ne zaman saldırdığına, yandaş medyanın kimi ne zaman eleştirdiğine, bu gözle bakmak ve süzgeçten geçirmekten fayda var..





Gül, Davutoğlu ve Babacan’a saldırılar ve muhalif partilere yönelik operasyonlar rastlantı değil, bir futbol taktiğinin siyaset sahasına konulması.





Hedefler ve zamanlaması da rastlantı değil, ‘üst akl’ın belirlemesi ile gerçekleşiyor.