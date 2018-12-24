Vatandaş karta yüklendi





Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre banka kartları ve kredi kartları ile kasım ayında 13,5 milyar TL’lik rekor tutarda internetten ödeme gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına kıyasla internetten kartlı ödemeartışı yüzde 47 oldu. BKM, kasım ayı kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, kasım ayı sonunda Türkiye’de 65,9 milyon adet kredi kartı ve 144,5 milyon adet banka kartı bulunuyor. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6’lık, banka kartı sayısında yüzde 11’lik artış yaşandı. Kasım sonu itibarıyla Türkiye’de kullanılan kart adedi 210 milyon adedi aştı. Banka kartları ve kredi kartlarıyla kasım ayında toplam 72 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 63,3 milyar TL’si kredi kartlarıyla ödenirken, 8,7 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Geçen yılın aynı ayına göre banka kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 35’lik ve kredi kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 20’lik artış görüldü. Toplam kartlı ödemeler ise yüzde 21 büyüdü.





Her 5 TL’lik kartlı ödemenin 1 TLİ’si internetten





BKM verilerine göre kasım ayında yer alan özel günlerde yapılan kampanyaların da etkisiyle banka kartları ve kredi kartları ile toplam 13,5 milyar TL’lik rekor tutarda internetten ödeme yapıldı. Geçen yılın kasım ayı ile karşılaştırıldığında internetten ödeme tutarındaki artış oranı yüzde 47 oldu. İnternetten ödeme, toplam kartlı ödemelerdeki büyümenin oldukça üzerinde gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödemeler payı geçen yılın kasım ayında yüzde 15 iken, bu yılın kasım ayında rekora ulaşarak yüzde 18’in üzerinde çıktı. Kasım ayında yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde ise 350 milyon TL ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 artışla sağlık ürünleri/kozmetik, internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektör oldu.1,21 milyar TL ve yüzde 113 artışla giyim ve aksesuar, 85 milyon TL ve yüzde 66 artışla çeşitli gıda, 984 milyon TL ve yüzde 55 artışla seyahat acenteleri ve 232 milyon TL ve yüzde 50 artışla mobilya ve dekorasyon sektörü internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen diğer sektörler arasında yer aldı.





“Kredi kartı borçlanma aracı değil’’





Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, kredi kartının borçlanma aracı değil ödeme aracı olduğunu belirterek, “Kredi kartı limitleriniz taşa yazılı değil. Değiştirin, düşürün. Ben düşürüyorum. Mesela çocukların okul ödemelerinin olduğu zamanlarda kart limitlerimi arttırıyorum, sonra limitimi düşürüyorum. Limit size tanınmış kişiliğinize verilmiş bir hak. Ama harcamak demek değil. Sonuçta bankacılık sektörü Türkiye’de herkesin kredi kartı sahibi olmasını herkesin 100 binlerce TL limitleri olmasını ve herkesin gırtlağına kadar borçlanmasını istemez. Onun içinde kullandığımız en önemli cümle şu kredi kartı borçlanma aracı değildir. Ödeme aracıdır. Mesela bir hastaneye gittiniz acil servistesiniz ve yanınızda para yok. O zaman kart devreye girer. Amaç budur aslında. Doğru kullanım önemli. Bizim sektör olarak da hiçbir şekilde aşırı tüketimi teşvik eden, gereksiz harcamaları teşvik eden ve kredi kartının kredi aracı olduğunu söyleyen bir cümlemiz yoktur.” diye konuştu.