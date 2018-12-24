Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de tutuklu bulunan Avusturyalı gazeteci tahliye edildi /24 Aralık 2018 20:42

Türkiye'de tutuklu bulunan Avusturyalı gazeteci tahliye edildi

Avusturyalı gazeteci Max Zirngast, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.

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Zirngast hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla da dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen eylül ayında TKP/Kıvılcım terör örgütü ile irtibatı olduğu iddia edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Aralarında Avusturya vatandaşı Zirngast’ın da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınırken 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan Zirngast ve arkadaşları tutuklanarak cezaevine gönderilmişti Savcılık sürdürdüğü soruşturmayı tamamlayarak üç şüpheli hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine dava açtı.

Mahkeme bugün akşam saatlerinde iddianameyi kabul ederek aralarında Zirngast’ın da bulunduğu şüphelilerin tahliyesine karar verdi.


 
Avusturya Başbakanı tepki göstermişti

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, gazeteci Max Zirngast’in tutuklu bulunmasını ‘kabul edilemez’ olarak nitelemişti.

Avusturya Başbakanı gazetecilere yaptığı açıklamada, Zirngast'ın adil şekilde yargılanmasını ümit ettiklerini belirterek "Bana göre bu da derhal serbest bırakılması anlamına geliyor. Türkiye'nin bu ve diğer vakalardaki tutumu kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı. Kurz, "Türkiye'de haksız yere hapse atılan çok sayıda insan var" demişti.

Zirngast'ın tutukluluk süreci

Ankara'da 11 Eylül'de iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan 29 yaşındaki Zirngast, 20 Eylül'de, Türkiye'de terör örgütü olarak kabul edilen TKP/Kıvılcım'a üye olduğu suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti.

Zirngast, geçen ay Washington Post için kaleme aldığı bir yazıda, evinde bulunan kitaplar ve Amerikan dergisi Jacobin'de yayımlanan makalesi nedeniyle sorgulandığını ifade etmişti. Avusturyalı gazeteci, söz konusu makalede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "hakaret etmekle" suçlandığını belirtmişti.

ODTÜ'de siyaset bilimi ve felsefe dallarında kısa süre önce eğitimini tamamlayan Zirngast'ın sol eğilimli Alman dergisi re:volt'ta da yazıları yayımlanıyordu. Zirngast'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren re:volt dergisi, Twitter hesabından, "Türkiye tüm muhalif sesleri bastırmaya çalışıyor. Bunu başaramayacak!" ifadesini kullanmıştı.

Avusturya medyasındaki haberlere göre, Türkiye'de Zirngast dışında dört Avusturya vatandaşı daha cezaevinde bulunuyor, pasaportuna el konmuş başka Avusturyalıların da olduğu kaydediliyor. Ancak bu bilgiler, Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmiş değil.
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