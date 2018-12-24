Apple, hükümetlere binlerce iPhone için erişim izni verdiğini açıkladı

ABD merkezli şirketin bu yılki Şeffaflık Raporu'na göre, 32 bin 342 hükümet, 163 bin 823 Apple cihazına ulaşmak için başvuruda bulundu. Independent'ın haberine göre, Apple, en çok başvuruda bulunan ülkenin yüzde 42 ile Almanya olduğunu belirtti. Raporda, Almanya'nın başvuru sebeplerinin başında 'kayıp ya da çalıntı cihazları soruşturmak' olduğu ifade edildi.





Almanya'yı takip eden ülke ise 14 bin 911 cihaz için 4 bin 570 başvuruda bulunan ABD olurken, başvuru sebeplerinin başını 'iTunes Hediye Kartı ve kredi kartı sahtekarlığı soruşturmaları'nın çektiği belirtildi.





Listenin üçüncü sıraısnda ise 2 bin 606 cihaz için 572 başvuru geldiği belirtilen İngiltere yer aldı.

Apple, politikaları çerçevesinde cihaza ulaşma taleplerini 'belirsiz, uygunsuz veya geçerli bir yasal uygunluğu yoksa' kabul etmiyor. Buna göre, şirkete 'kayıp ya da çalıntı cihazları soruşturma' veya 'kredi kartı sahtekarlığı soruşturmaları' istekleriyle yapılan talepler kabul ediliyor.





Ancak 218 raporunda talep sayılarının önceki altı aylık rapora göre yüzde 9 arttığı görülüyor.









Bu yılın başlarında, Apple CEO'su Tim Cook, kullanıcıların mahremiyetini korumak için her zaman çaba sarf ettiğini söylemiş ve "Böyle bir şey yapsak şimdikinden daha fazla para kazanabilirdik ancak yapmamayı seçtik. Çünkü mahremiyet temel insan haklarından biridir" demişti.