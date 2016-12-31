Zam üstüne zam!..

İşte 2017’nin yeni zamları





Vatandaş artışların etkisini 2017 yılında daha fazla hissedecek.







Türkiye'de birçok ücret, fiyat, prim ve ceza miktarları asgari ücrete endeksli olarak her yıl artıyor.





Bu nedenle örneğin asgari ücrete endeksli olan TOKİ taksitleri önümüzdeki yılın başından itibaren yüzde 8 zamlanacak.





Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak zam oranı 6'şar aylık dönemler yerine bir defada yıllık bazda yapıldığı için, zammın etkisi daha fazla hissedilecek.





GÜNDELİKÇİYE DE ZAM





Asgari ücret zammıyla Bağ-Kur'lu ve isteğe bağlı sigortalıların SGK'ya ödeyeceği prim de aynı oranda artacak.





Dolayısıyla küçük esnaf ve çiftçilerin prim yükü yılın başından itibaren yüzde 8 zamlanacak.





Yeni zamlarla birlikte esnafın ödeyeceği en düşük prim miktarı 613.24 liraya; çiftçilerin ödeyeceği en düşük prim 470.5 liraya, isteğe bağlı sigortalıların aylık primi de en az 569 liraya çıkacak.





Asgari ücret zammı, ev temizliğine gelen ya da gündelik ücretle çalışanlar için ödenen primleri de yükseltecek. Buna göre bir ay içerisinde 10 günden az gündelikçi çalıştıran ev sahiplerinin çalıştırdıkları gün üzerinden ödedikleri prim 6.74 liraya çıkacak. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücretle birlikte yüzde 8 oranında zamlandı.





Hanehalkı ortalama geliri asgari ücretin 3'te 1'inin altında olanlar yine prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar. Ancak hanehalkı ortalama geliri asgari ücretin 3'te 1'i ile asgari ücret arasında olanlar 71.10 TL, asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı geliri olanlar 213.30 TL; asgari ücretin iki katından fazla olanlar ise 426.60 TL prim ödeyecek. Ayrıca asgari ücret zammı, askerlik borçlanmasını 2017'de yapacakların prim yükünü yüzde 8 artırmış oldu.







İŞSİZE VE BES'E YARADI





ASGARI ücret zammı işsizlik maaşı alanların maaşını ise aynı oranda yükseltecek. İşsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının en az yüzde 40'ı en fazla yüzde 80'i olabiliyor. Buna göre 2017 yılında işsizlik maaşının üst sınırı bin 318 liradan bin 421 liraya, en düşük işsizlik maaşı da 659 liradan 710 liraya çıkacak. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında devletin ödediği katkı payı da yüzde 8 zamlandı.