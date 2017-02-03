Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaş 'Evet' mi 'Hayır' mı diyor? /03 Şubat 2017 11:56

Vatandaş 'Evet' mi 'Hayır' mı diyor?

Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici yeni yapılan referandum anketini takipçileri ile paylaştı.

SHABER3.COM

İşte Gezici Araştırma'nın son anketi

Murat Gezici yaptığı açıklamada yapılan araştırma sonucu, yurttaşların % 58-59’unun ‘HAYIR’ dediğini duyurdu. Gezici, ankete ilişkin ayrıntıları ise 21.00’da açıklayacak.

'EVET'İ ÖNDE GÖSTERENLERE ATIFTA BULUNDU

Öte yandan Murat Gezici, 7 Haziran seçimlerinde yapılan anketleri öne sürerek  "Bugün % 54 diyenler 7 haziranda korkudan % 40 diyemedi! Halkın % 58-59’u hayır diyor. " diyerek 'Evet'i önde gösteren anket şirketlerine atıfta bulundu.  



BEKLETİLMESİNİN SEBEBİ: HAYIR OYUNUN YÜKEK ÇIKMASI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de teklifin Meclis’te bekletilmesinin sebebinin AKP’nin yaptırdığı anketlerde “hayır” oyununun yüksek çıkması olduğunu iddia etmişti.
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