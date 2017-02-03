Vatandaş 'Evet' mi 'Hayır' mı diyor?

İşte Gezici Araştırma'nın son anketi







Murat Gezici yaptığı açıklamada yapılan araştırma sonucu, yurttaşların % 58-59’unun ‘HAYIR’ dediğini duyurdu. Gezici, ankete ilişkin ayrıntıları ise 21.00’da açıklayacak.







'EVET'İ ÖNDE GÖSTERENLERE ATIFTA BULUNDU





Öte yandan Murat Gezici, 7 Haziran seçimlerinde yapılan anketleri öne sürerek "Bugün % 54 diyenler 7 haziranda korkudan % 40 diyemedi! Halkın % 58-59’u hayır diyor. " diyerek 'Evet'i önde gösteren anket şirketlerine atıfta bulundu.













BEKLETİLMESİNİN SEBEBİ: HAYIR OYUNUN YÜKEK ÇIKMASI





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de teklifin Meclis’te bekletilmesinin sebebinin AKP’nin yaptırdığı anketlerde “hayır” oyununun yüksek çıkması olduğunu iddia etmişti.