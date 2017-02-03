Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu o vekilin istifasını istedi /03 Şubat 2017 12:44

Kılıçdaroğlu o vekilin istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kabarık iletişim faturası ile gündeme gelen Adana millvetvekili Elif Doğan Türkmen'in Meclis Divanı'ndaki görevinden istifasını istedi.

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Kılıçdaroğlu o vekilin istifasını istedi

TBMM’nin CHP'li katip üyesi Adana millvetvekili Elif Doğan Türkmen'in ismi geçtiğimiz hafta kabarak iletişim faturası ile gündeme gelmişti. Elif Doğan Türkmen'in 13 ayda Meclis’e 2 milyon lirayı aşan iletişim ve haberleşme gideri ödettiği ortaya çıkmış ve bu toplumda tepkilere neden olmuştu. Bir haftadır konuşulan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘izahat’ istediği vekilinin TBMM’deki ‘divan üyeliği’ görevinden istifa etmesini istedi.


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