Samanyolu Haber /Gündem / Baransu: Beraat istemiyorum, 600 sahtecilik var hepsini ispatlayacağım... /03 Şubat 2017 11:44

Baransu: Beraat istemiyorum, 600 sahtecilik var hepsini ispatlayacağım...

Mersin’de görülen Genetiği Değiştirimiş Gıda(GDO) Davasında Mehmet Baransu hakim karşısına çıktı.

Baransu'dan “gazetecilik onurum” dediği kelepçelerle ilgili çok çarpıcı benzetme

GDO'lu darbe davası

Halka on binlerce ton GDO’lu pirinç yedirildiğini ortaya çıkartan Mehmet Baransu, bunu Taraf Gazetesi’nde haberleştirmişti. Ancak şirketler AKP’li çıkınca 17/25 Aralık sürecinden sonra halka GDO’lu pirinç yedirenlerin soruşturması kapatılmış, Baransu’ya casusluk davası açılmıştı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mehmet Baransu, Mersin’e getirilerek hakim karşısına çıkartıldı ve duruşma kaldığı yerden devam etti. Baransu’nun sözleri duruşmaya damga vurdu.

"600 SAHTECİLİK BULDUM"

Sanıklardan biri Mehmet Baransu diğeri ise ünlü polis şefi Yurt Atayün’dü. Baransu duruşmaya 2 çuval savunmayla geldi. Hakim ilk sözü Baransu’ya verdi.

Baransu, haddiskler olmadan savunma vermeyeceğini tekrarladı ve neden vermeyeceğini de açıklamak istediğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Bu iki çuval benim 1.5 yıldır hazırladığım savunmam. Ama bugün yorgunum, yarın savunma yapabilirim ancak. Harddisk’ten aldığınız toplam iki kopya birbirini tutmuyor ve toplamda 600 adet sahtecilik buldum.

Çocuk bile şu iddianameyi incelese bu sahteciliği anlardı, sayın başkan siz nasıl anlamadınız? Yoksa hiç incelemediniz mi? Harddiskleri 5 ay önce de talep ettim, getirin size buradaki yazılanlarla aynı içeriğe ait olmadığını ispat edeceğim. Korkuyor musunuz? Neden getirmiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Bu davanın çökeceğinden mi?

Bu dava zaten çökmüş bir dava. Şu iki fotokopiyi incelerseniz zaten çöktüğünü görürsünüz. Korkmayın cesur olun. Bu harddiskleri ne zamana kadar saklayacaksınız.

"SİZDEN BERAAT İSTEMİYORUM"

Şimdi sizden bir istirhamım olacak. Sayın başkan, tarafsız ve bağımsız olmadığınızı daha önce de belirtmiştim. Fikrim değişmedi. Sadece bir şey isteyeceğim. Söylediklerimin hepsi kayda geçsin. Savunmam olduğu gibi yazılsın. Sizden beni beraat ettirmenizi, doğru karar vermenizi istemiyorum. Sadece söylediklerimi yazın.

Zira her duruşmada sonrasında inceleyip okuduğum zaman lehime ait tüm söylediklerimi yazılmadığını görüyorum.

HEPİNİZ İÇERİ GİRECEKSİNİZ

Söylediklerimi yazacaksınız ki ilerde bunun hesabını sizden sorabileyim. Çünkü hepiniz içeri gireceksiniz. Tek tek bu çevirdiğiniz dolapları tek tek ispatlayacağım ve içeri gireceksiniz.

Şimdi huzurda bulunan avukatlardan bir ricam olacak. Onlar sadece ben savunma yaparken sayacağım sahtecilikleri saysınlar. Toplamda 600 adet çıkacak. Ama şu an yorgunum savunmama yarın sabah başlamak istiyorum.”

ÇOK KÖTÜ ŞARTLARDA KALIYOR

Mehmet Baransu, elleri kelepçeli olarak İstanbul Silivri Cezaevinden Mersin’e kadar kapalı bir araçta getiriliyor. Baransu duruşmada Mersin’e getirildiğinde açık tuvaletli, lavabosu olmayan bir odada tutulduğunu belirterek,  başka bir yerde kalmak istediğini, bu davada birlikte yargılandığı polislerle birlikte daha insani şartlarda bir yerde kalmak istediğini belirtti.

POLİSLERİ DURUŞMAYA GETİRMEDİLER

Öte yandan, duruşmanın diğer sanıkları Yurt Atayün ve yaklaşık 20 polis ise segbis sistemiyle Silivri Cezaevi’nden kamerayla duruşmaya bağlandı. Polislere duruşmada söz verilmedi. 

Aktif Haber
<< Önceki Haber Baransu: Beraat istemiyorum, 600 sahtecilik var hepsini... Sonraki Haber >>

Paris'te bıçaklı saldırgan vuruldu

Paris'te bıçaklı saldırgan vuruldu

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Kilauea Volkanı'nın lavları okyanusa aktı

Kilauea Volkanı'nın lavları okyanusa aktı

Meşhur Kaymakam hakkında karar çıktı

Meşhur Kaymakam hakkında karar çıktı

Kara Sevda dizisinde referanduma öyle bir gönderme yapıldı ki...

Kara Sevda dizisinde referanduma öyle bir gönderme yapıldı ki...

Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık

Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık

Boston Kilisesi'nde Ezan!

Boston Kilisesi'nde Ezan!

TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı

TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı

Cezaevi aracı devrildi, tutuklular çıkarılmadı

Cezaevi aracı devrildi, tutuklular çıkarılmadı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:32:06