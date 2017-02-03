Baransu: Beraat istemiyorum, 600 sahtecilik var hepsini ispatlayacağım...

GDO'lu darbe davası







Halka on binlerce ton GDO’lu pirinç yedirildiğini ortaya çıkartan Mehmet Baransu, bunu Taraf Gazetesi’nde haberleştirmişti. Ancak şirketler AKP’li çıkınca 17/25 Aralık sürecinden sonra halka GDO’lu pirinç yedirenlerin soruşturması kapatılmış, Baransu’ya casusluk davası açılmıştı.





Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mehmet Baransu, Mersin’e getirilerek hakim karşısına çıkartıldı ve duruşma kaldığı yerden devam etti. Baransu’nun sözleri duruşmaya damga vurdu.





"600 SAHTECİLİK BULDUM"





Sanıklardan biri Mehmet Baransu diğeri ise ünlü polis şefi Yurt Atayün’dü. Baransu duruşmaya 2 çuval savunmayla geldi. Hakim ilk sözü Baransu’ya verdi.





Baransu, haddiskler olmadan savunma vermeyeceğini tekrarladı ve neden vermeyeceğini de açıklamak istediğini söyleyerek şöyle konuştu:





“Bu iki çuval benim 1.5 yıldır hazırladığım savunmam. Ama bugün yorgunum, yarın savunma yapabilirim ancak. Harddisk’ten aldığınız toplam iki kopya birbirini tutmuyor ve toplamda 600 adet sahtecilik buldum.





Çocuk bile şu iddianameyi incelese bu sahteciliği anlardı, sayın başkan siz nasıl anlamadınız? Yoksa hiç incelemediniz mi? Harddiskleri 5 ay önce de talep ettim, getirin size buradaki yazılanlarla aynı içeriğe ait olmadığını ispat edeceğim. Korkuyor musunuz? Neden getirmiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Bu davanın çökeceğinden mi?





Bu dava zaten çökmüş bir dava. Şu iki fotokopiyi incelerseniz zaten çöktüğünü görürsünüz. Korkmayın cesur olun. Bu harddiskleri ne zamana kadar saklayacaksınız.





"SİZDEN BERAAT İSTEMİYORUM"





Şimdi sizden bir istirhamım olacak. Sayın başkan, tarafsız ve bağımsız olmadığınızı daha önce de belirtmiştim. Fikrim değişmedi. Sadece bir şey isteyeceğim. Söylediklerimin hepsi kayda geçsin. Savunmam olduğu gibi yazılsın. Sizden beni beraat ettirmenizi, doğru karar vermenizi istemiyorum. Sadece söylediklerimi yazın.





Zira her duruşmada sonrasında inceleyip okuduğum zaman lehime ait tüm söylediklerimi yazılmadığını görüyorum.





HEPİNİZ İÇERİ GİRECEKSİNİZ





Söylediklerimi yazacaksınız ki ilerde bunun hesabını sizden sorabileyim. Çünkü hepiniz içeri gireceksiniz. Tek tek bu çevirdiğiniz dolapları tek tek ispatlayacağım ve içeri gireceksiniz.





Şimdi huzurda bulunan avukatlardan bir ricam olacak. Onlar sadece ben savunma yaparken sayacağım sahtecilikleri saysınlar. Toplamda 600 adet çıkacak. Ama şu an yorgunum savunmama yarın sabah başlamak istiyorum.”





ÇOK KÖTÜ ŞARTLARDA KALIYOR





Mehmet Baransu, elleri kelepçeli olarak İstanbul Silivri Cezaevinden Mersin’e kadar kapalı bir araçta getiriliyor. Baransu duruşmada Mersin’e getirildiğinde açık tuvaletli, lavabosu olmayan bir odada tutulduğunu belirterek, başka bir yerde kalmak istediğini, bu davada birlikte yargılandığı polislerle birlikte daha insani şartlarda bir yerde kalmak istediğini belirtti.





POLİSLERİ DURUŞMAYA GETİRMEDİLER





Öte yandan, duruşmanın diğer sanıkları Yurt Atayün ve yaklaşık 20 polis ise segbis sistemiyle Silivri Cezaevi’nden kamerayla duruşmaya bağlandı. Polislere duruşmada söz verilmedi.





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