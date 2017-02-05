Vatandaş borç batağında: 58 milyar batık kredi

Cumhuriyet’ten Pelin Ünker’in haberine göre, yurttaş ve şirketlerin borç yükü arttı.







Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, Aralık 2016’da, geçen yılın aynı dönemine nazaran, ‘takipteki kredi’ miktarı, 18 milyar 855 milyon liraya yükseldi. Son bir yılda bireysel krediler içindeki ‘batık’ miktarı 1 milyar 659 milyon lira arttı.





Şirketlerin alıp ödeyemediği ‘batık’ kredi miktarı yüzde 29 artışla 39 milyar 142 milyon liraya çıktı.





Yurttaşların, 18.8 milyar liralık takipteki krediyle birlikte ödeyemediği toplam ‘batık’ kredi miktarı, yüzde 22 artışla 57 milyar 997 milyon 617 bin lirayı buldu.