Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri'yi kalkındırmanın bedelini ödüyorlar /05 Şubat 2017 14:00

Kayseri'yi kalkındırmanın bedelini ödüyorlar

Kayseri'nin önde gelen 71 işadamı hakkında iddianame hazırlandı.

SHABER3.COM

Kayseri'yi kalkındırmanın bedelini ödüyorlar

Kayseri'de Hizmet Hareketi'ne yönelik Cadı Avı kapsamında Ömer Dengiz ve Mahmut Hiçyılmaz'nda aralarında bulunduğu bazıları tutuklu, 71 işadamı hakkında 300 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianame kabul edilirse, işadamları 3 ayrı suçtan yargılanacak.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis, geçen Ağustos ayında çok sayıda işadamını gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ay sonra aralarında Ömer Dengiz, Mahmut Hiçyılmaz, Abdullah Eraslan, Elif Bozdağ ve Ersin Kıranatlıoğlu'nun da bulunduğu 71 işadamı hakkında 300 sayfalık iddianame hazırladı.

İddianame mahkemece kabul edilirse, "Anayasayı İhlal, Türkiye Cumhuriyetini Devirmeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet etmek' suçlarından, 3 yıldan 15 yıla kadar hapsi istemiyle yargılama başlayacak. 
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