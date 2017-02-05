Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Elvan'a göre evet oranı %90-95 /05 Şubat 2017 14:07

Bakan Elvan'a göre evet oranı %90-95

Bakan Elvan’a göre tüm vatandaşlar ‘Evet’ diyor: Yüzde 90-95 diyen var

SHABER3.COM

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yurttaşların tümünün ‘partili cumhurbaşkanlığı’na ‘Evet’ dediğini savunarak, yurttaşların verdiği oranın yüzde 90-95 olduğunu söyledi.

Şanlıurfa’da esnaf ziyareti yapan Elvan, vatandaşlarla olan sohbetleriyle ilgili izlenimlerini “Şanlıurfa esnafını dolaştık. Evet dışında vatandaş başka bir şey bilmiyor” diye anlattı.

Yurttaşların kendilerine çok önemli bir mesaj verdiklerini kaydeden Elvan, “Çok yüksek bir oran gördüm. Yüzde 90-95 diyen var, yüzde 85 diyen var. Maşallah tüm vatandaşlarımız evet diyor. Hatta buradaki ciğerci Halil İbrahim de ‘Kılıçdaroğlu’nun hayırına biz de evet diyoruz’ dedi. Kılıçdaroğlu’nu da evet demeye davet etti” diye konuştu.
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