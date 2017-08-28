Samanyolu Haber /Gündem / Vatan Şaşmaz ölüme böyle gitmiş /28 Ağustos 2017 12:17

Vatan Şaşmaz ölüme böyle gitmiş

Sunucu Vatan Şaşmaz'ın otele ve odaya giriş anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı

Vatan Şaşmaz ölüme böyle gitti

Vatan Şaşmaz'ın otele giriş görüntüleri ortaya çıktı

Sunucu Vatan Şaşmaz'ın eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesi sonrası, Şaşmaz'ın otele ve odaya giriş anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.


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