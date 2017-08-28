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Vatan Şaşmaz ölüme böyle gitmiş
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28 Ağustos 2017 12:17
Vatan Şaşmaz ölüme böyle gitmiş
Sunucu Vatan Şaşmaz'ın otele ve odaya giriş anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı
Vatan Şaşmaz ölüme böyle gitti
Vatan Şaşmaz'ın otele giriş görüntüleri ortaya çıktı
Sunucu Vatan Şaşmaz'ın eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesi sonrası, Şaşmaz'ın otele ve odaya giriş anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.
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