Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da siyasetçilerden Türkiye'ye karşı sert açıklamalar... /28 Ağustos 2017 12:21

Almanya'da siyasetçilerden Türkiye'ye karşı sert açıklamalar...

Alman hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum izlenmesini istiyor. CSU lideri, Türkiye'ye yapılan ödemelerin durdurulmasını istedi.

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Alman hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, AB bütçesinden üyeliğe hazırlık kapsamında Türkiye'ye yapılan mali yardımların durdurulmasını talep etti. Seehofer, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Ankara'dan yeni bir provokasyonun olmadığı tek bir hafta geçmiyor" diye konuştu. Seehofer "AB üyeliğine hazırlık amacıyla yapılan tüm mali yardımlar bir an önce kesilmelidir" dedi.
Seehofer, 2010 yılına kadar Avrupa Birliği bütçesinden Türkiye'ye aktarılması öngörülen yaklaşık 4 milyar 200 milyon euronun ödenmemesini talep etti.

Kauder: Türkiye Avrupa değerlerinin ışık yılı uzağında

Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder de Türkiye'yi sert bir dille eleştirdi. Kauder, pazar akşamı Berlin'de katıldığı Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) "din özgürlüğü" konulu etkinliğinde Türkiye'nin Avrupa değerlerinin ışık yılı uzaklığında olduğunu kaydetti.
CDU'lu politikacı, Türkiye'de en önemli insan hakı olan din özgürlüğünün bulunmadığını savundu.

Özdemir: Erdoğan Almanya'ya karşı rehine topluyor

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de Schweriner Volkszeitung’un pazartesi günkü baskısında yer alan açıklamasında Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşlarına değinerek Ankara'ya yönelik daha sert bir tutum izlenmesini talep etti. Almanya'nın Schwerin kentinde yaşayan David B.'nin Türkiye'de yaklaşık 5 aydır tutuklu olduğunun ortaya çıkmasının "Erdoğan rejiminin tüm muhalif seslere karşı vicdansızlığını bir kez gösterdiğini" kaydeden Özdemir, Erdoğan hakkında "Ülkemize karşı rehine topluyor" diye konuştu. Erdoğan'ın sadece sertlik ve paranın dilinden anladığını belirten Özdemir "İşte bunları, vatandaşlarımızın ve Erdoğan rejiminin tüm siyasi tutuklularının serbest bırakılması için kullanmalıyız" diye konuştu. 

Schulz: Erdoğan'a süre tanınmalı

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Schulz da Pazar günü yaptığı açıklamada Erdoğan'a birkaç haftalık bir süre tanınmasını talep etmişti. Schulz eğer bu süre içerisinde Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları serbest bırakılmazsa Gümrük Birliği görüşmelerinin ve AB üyelik yardımlarının kesilmesini talep etmişti.
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