Almanya'da siyasetçilerden Türkiye'ye karşı sert açıklamalar...

Alman hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, AB bütçesinden üyeliğe hazırlık kapsamında Türkiye'ye yapılan mali yardımların durdurulmasını talep etti. Seehofer, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Ankara'dan yeni bir provokasyonun olmadığı tek bir hafta geçmiyor" diye konuştu. Seehofer "AB üyeliğine hazırlık amacıyla yapılan tüm mali yardımlar bir an önce kesilmelidir" dedi.

Seehofer, 2010 yılına kadar Avrupa Birliği bütçesinden Türkiye'ye aktarılması öngörülen yaklaşık 4 milyar 200 milyon euronun ödenmemesini talep etti.





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