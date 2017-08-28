Suriye'deki şiddeti gösteren videoları silen YouTube, 'yanlışlık oldu' dedi

New York Times'ın aktardığına göre bazı videoların, sahiplerinin YouTube'u uyarmasının ardından yeniden siteye yüklendiği belirtildi.

YouTube'dan yapılan açıklamada, videoları kaldırmanın 'yanlış bir karar' olduğu dile getirildi.





Video paylaşım sitesi, uygunsuz içerikleri belirleyen araçların iyileştirilmesi üzerinde çalışmaya devam ettiğini duyurdu.





'YOK OLAN ŞEY, KORKUNÇ SAVAŞIN TARİHİDİR'





Suriye'deki hava saldırılarını ve bunların sivillere etkisini takip eden Londra merkezli Airwars adlı örgütün direktörü Chris Woods, "Suriye'de çatışma başladığında, bağımsız medya başarısız oldu ve Suriyeliler haberleri paylaşmak için YouTube'a yöneldi. Gözümüzün önünde yok olan şey, bu korkunç savaşın tarihidir" diye konuştu.





YouTube'un geçici olarak kaldırdığı videolar arasında Airwars'unkiler de yer alıyor.





Öte yandan Suriye muhalefetine ve Suriye Savunma Bakanlığı'na ait en az 5 kanalın da silindiği aktarıldı.





Woods, "Bir anda, bireysel videolarda kuralları ihlal ettiğimize dair art arda mail almaya başladık. Resmi bir uyarı aldık ve eğer bu şekilde iki olay daha yaşanırsa kanalımızın kapatılacağı söylendi" dedi.



