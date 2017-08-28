Suriye'deki şiddeti gösteren videoları silen YouTube, 'yanlışlık oldu' dedi

New York Times'ın aktardığına göre bazı videoların, sahiplerinin YouTube'u uyarmasının ardından yeniden siteye yüklendiği belirtildi.
YouTube'dan yapılan açıklamada, videoları kaldırmanın 'yanlış bir karar' olduğu dile getirildi.
Video paylaşım sitesi, uygunsuz içerikleri belirleyen araçların iyileştirilmesi üzerinde çalışmaya devam ettiğini duyurdu.
'YOK OLAN ŞEY, KORKUNÇ SAVAŞIN TARİHİDİR'
Suriye'deki hava saldırılarını ve bunların sivillere etkisini takip eden Londra merkezli Airwars adlı örgütün direktörü Chris Woods, "Suriye'de çatışma başladığında, bağımsız medya başarısız oldu ve Suriyeliler haberleri paylaşmak için YouTube'a yöneldi. Gözümüzün önünde yok olan şey, bu korkunç savaşın tarihidir" diye konuştu.
YouTube'un geçici olarak kaldırdığı videolar arasında Airwars'unkiler de yer alıyor.
Öte yandan Suriye muhalefetine ve Suriye Savunma Bakanlığı'na ait en az 5 kanalın da silindiği aktarıldı.
Woods, "Bir anda, bireysel videolarda kuralları ihlal ettiğimize dair art arda mail almaya başladık. Resmi bir uyarı aldık ve eğer bu şekilde iki olay daha yaşanırsa kanalımızın kapatılacağı söylendi" dedi.
'KAPALI TOPLUMLARDAKİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİYLE İLGİLİ EN ZENGİN KAYNAK'
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin teknoloji danışmanlığını yapan grubun yönetim kurulu üyesi olan ve Benetech adlı insan hakları soruşturmalarına destek veren kuruluşun başkanı Keith Hiatt ise şöyle konuştu:
"Sadece Suriye'de çalışan 200'den fazla sivil toplum örgütü var. Bazıları hayatlarını riske atıyor, bazıları insan hakları ihlallerini ve vahşeti belgelemek için hayatlarını kaybediyor. Eğer YouTube bu videoları kaldırırsa, site, kapalı toplumlardaki insan hakları ihlalleriyle ilgili en zengin kaynak olma özelliğini kaybeder."
HESABI KAPATILAN YPG: IŞİD'LE MÜCADELEMİZE ZARAR VERİYOR
Öte yandan YouTube'un dün itibariyle YPG'nin resmi hesabını ‘kuralları çiğneme' gerekçesiyle kapattığı aktarıldı.
YPG, ise ‘YouTube ilkelerini ihlal etmediklerini' savundu.
Kararın IŞİD'le mücadelelerine zarar verdiğini söyleyen YPG, örgütün ‘vahşet' içeren videolarının yayınlanmasına YouTube tarafından halen izin verildiğine dikkat çekerek, kararın siyasi olduğunu savundu.